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राजेश एक्सपोर्ट्स ने नकारे वित्तीय गड़बड़ी के आरोप; सेबी की कार्रवाई को बताया 'कम्युनिकेशन गैप'

नई दिल्ली: देश की बड़ी दिग्गज ज्वेलरी निर्यातक और रिफाइनर कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपने ऊपर लगे वित्तीय धोखाधड़ी और अनियमितताओं के बड़े आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा कंपनी के प्रमोटर और चेयरमैन राजेश मेहता पर कड़ा एक्शन लेने के ठीक एक दिन बाद कंपनी ने शेयर बाजार (BSE) को दी गई जानकारी में अपनी सफाई पेश की है.

राजेश एक्सपोर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर कहा, "कंपनी द्वारा घोषित किए गए सभी रेवेन्यू के आंकड़े पूरी तरह से सही हैं और इसमें किसी भी तरह से बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े पेश नहीं किए गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार नियामक सेबी और कंपनी के बीच किसी तरह का 'कम्युनिकेशन गैप' और भ्रम पैदा हो गया है." कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि सेबी का यह आदेश अभी केवल अंतरिम है और किसी भी पहलू पर अभी तक कोई अंतिम या प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. कंपनी सेबी को सभी आवश्यक और प्रमाणित दस्तावेज सौंपकर स्थिति को स्पष्ट करने की प्रक्रिया में जुटी है.

क्या हैं सेबी के गंभीर आरोप?

इससे पहले, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्शने ने एक अंतरिम आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया राजेश एक्सपोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 15,15,385 करोड़ रुपये का गलत वित्तीय विवरण पेश किया है. यह राशि कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 99.80 फीसदी हिस्सा है, जो कि इसकी विदेशी सहायक कंपनियों से जुड़ा हुआ था.