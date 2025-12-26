हाई टेक स्पीड में दौड़ रहे रेलवे शेयर, RVNL और IRCTC में 12% तक तेजी
IRFC और RVNL के शेयरों में 9 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दिखाई. रेलवे सेक्टर में विकास की उम्मीदों से निवेशकों में उत्साह है.
Published : December 26, 2025 at 1:59 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 2:04 PM IST
हैदराबाद: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में रेलवे सेक्टर के शेयरों ने जोरदार तेजी दिखाई. RVNL, IRFC और IRCTC समेत कई प्रमुख रेलवे कंपनियों के शेयरों में 5 से 12 प्रतिशत तक उछाल देखने को मिला. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन इन शेयरों में लगातार पांचवें दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा. निवेशकों का ध्यान रेलवे सेक्टर की बढ़ती संभावनाओं की ओर बढ़ा है.
प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर लगभग 12.30 प्रतिशत बढ़कर ₹388.20 के स्तर पर पहुंच गए. वहीं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) और रेलटेल (RailTel) के शेयरों ने भी 9 प्रतिशत तक की बढ़त दिखाई. IRCTC के शेयर लगभग 5 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹704 के स्तर पर कारोबार कर रहे थे. निवेशकों में इस रैली को लेकर उत्साह देखा गया.
बजट से पहले निवेशक क्यों एक्टिव?
विशेषज्ञों का कहना है कि इस रैली के पीछे आगामी केंद्रीय बजट 2026 की उम्मीदें हैं. आमतौर पर बजट पेश होने से कुछ हफ्ते पहले रेलवे कंपनियों के शेयरों में तेजी आती है. निवेशकों को भरोसा होता है कि सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नई लाइनें और रोलिंग स्टॉक के आधुनिकीकरण के लिए मोटी रकम आवंटित कर सकती है. इसके चलते बायर्स सक्रिय हो जाते हैं और शेयरों में तेजी आती है.
विशेषज्ञ का नजरिया
मेहता इक्विटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक प्रशांत तापसे ने मिंट को बताया कि, निवेशक तेजी से क्रियान्वित हो रहे प्रोजेक्ट्स पर दांव लगा रहे हैं. इसमें स्टेशनों का माडर्न री-डेवलपमेंट, रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण और मेड इन इंडिया के तहत बनाई ‘वंदे भारत’ ट्रेनों का विस्तार शामिल है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) जैसी परियोजनाओं से माल ढुलाई में होने वाली क्रांति ने भी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है. सरकारी क्षेत्र की इन प्रमुख कंपनियों के पास लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, जिससे उनकी बैलेंस शीट मजबूत नजर आ रही है.
विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर के शेयर और मजबूत रैली कर सकते हैं. बजट 2026 के बाद निवेशकों को रेलवे कंपनियों की विकास दर और लाभ में और वृद्धि देखने को मिल सकती है. निवेशकों के बदलते नजरिए और सरकारी परियोजनाओं की तेजी ने इस सेक्टर में पॉजिटिव माहौल तैयार कर दिया है.
