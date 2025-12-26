ETV Bharat / business

हाई टेक स्पीड में दौड़ रहे रेलवे शेयर, RVNL और IRCTC में 12% तक तेजी

हैदराबाद: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में रेलवे सेक्टर के शेयरों ने जोरदार तेजी दिखाई. RVNL, IRFC और IRCTC समेत कई प्रमुख रेलवे कंपनियों के शेयरों में 5 से 12 प्रतिशत तक उछाल देखने को मिला. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन इन शेयरों में लगातार पांचवें दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा. निवेशकों का ध्यान रेलवे सेक्टर की बढ़ती संभावनाओं की ओर बढ़ा है.

प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर लगभग 12.30 प्रतिशत बढ़कर ₹388.20 के स्तर पर पहुंच गए. वहीं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) और रेलटेल (RailTel) के शेयरों ने भी 9 प्रतिशत तक की बढ़त दिखाई. IRCTC के शेयर लगभग 5 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹704 के स्तर पर कारोबार कर रहे थे. निवेशकों में इस रैली को लेकर उत्साह देखा गया.

बजट से पहले निवेशक क्यों एक्टिव?

विशेषज्ञों का कहना है कि इस रैली के पीछे आगामी केंद्रीय बजट 2026 की उम्मीदें हैं. आमतौर पर बजट पेश होने से कुछ हफ्ते पहले रेलवे कंपनियों के शेयरों में तेजी आती है. निवेशकों को भरोसा होता है कि सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नई लाइनें और रोलिंग स्टॉक के आधुनिकीकरण के लिए मोटी रकम आवंटित कर सकती है. इसके चलते बायर्स सक्रिय हो जाते हैं और शेयरों में तेजी आती है.