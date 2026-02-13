ETV Bharat / business

रेलवे का बड़ा फैसला—अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर में इमरजेंसी कोटे का रास्ता साफ

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ( PIB )

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और आपातकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. रेलवे बोर्ड के नए सर्कुलर के मुताबिक, अब देश की सबसे आधुनिक ट्रेनों—अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर—में भी 'इमरजेंसी कोटा' (EQ) की सुविधा मिलेगी. इससे पहले इन प्रीमियम ट्रेनों में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, जिससे इमरजेंसी में यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. क्या है इमरजेंसी कोटा (EQ)?

इमरजेंसी कोटा रेलवे की एक विशेष व्यवस्था है, जिसमें हर ट्रेन में कुछ सीटें सुरक्षित रखी जाती हैं. यह उन लोगों के लिए होती है जिन्हें अचानक किसी गंभीर कारण से सफर करना पड़ता है, जैसे कि अचानक बीमारी, परिवार में किसी की मृत्यु या सरकारी ड्यूटी. जब सामान्य और तत्काल कोटे की सभी सीटें भर जाती हैं, तब इस कोटे के जरिए वेटिंग टिकट को कन्फर्म किया जाता है. किस ट्रेन में कितनी मिलेंगी सीटें?

रेलवे बोर्ड ने इन ट्रेनों में सीटों का आवंटन क्लास के आधार पर तय किया है: वंदे भारत स्लीपर: इसमें थर्ड एसी (3A) में 24 से 42 सीटें, सेकंड एसी (2A) में 20 से 30 सीटें और फर्स्ट एसी (1A) में 4 से 6 सीटें इमरजेंसी कोटे के तहत आरक्षित रहेंगी.

अमृत भारत एक्सप्रेस: इस ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 24 बर्थ का इमरजेंसी कोटा तय किया गया है.