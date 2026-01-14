ETV Bharat / business

आज से RailOne ऐप पर जनरल टिकट बुकिंग पर पाएं 3% से 6% की सीधी छूट

भारतीय रेलवे ने डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए RailOne (रेलवन) ऐप पर एक नई डिस्काउंट स्कीम शुरू की है.

सांकेतिक फोटो (File- ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 14, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई छूट योजना की घोषणा की है. अब रेलवन (RailOne) एप से अनारक्षित यानी जनरल टिकट बुक करने पर 3% की छूट मिलेगी. यदि भुगतान रेलवे के डिजिटल वॉलेट R-Wallet से किया जाता है, तो यह छूट 6% तक बढ़ जाएगी. यह ऑफर आज से लागू हो गया है और 14 जुलाई 2026 तक यानी अगले छह महीने तक जारी रहेगा.

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल रेलवन एप पर ही उपलब्ध होगी. अन्य प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से टिकट बुक करने पर छूट नहीं मिलेगी. इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को रेलवे के आधिकारिक एप की ओर बढ़ाना और स्टेशनों पर टिकट काउंटर की भीड़ कम करना है.

रेलवन एप: वन-स्टॉप सॉल्यूशन
रेलवन एप भारतीय रेलवे का “वन-स्टॉप सॉल्यूशन” है. इससे यात्रियों को अलग-अलग एप्स के झंझट से छुटकारा मिला है. पहले यात्रियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए विभिन्न एप्स का उपयोग करना पड़ता था.

  • IRCTC एप – टिकट बुकिंग
  • NTES एप – ट्रेन की लाइव स्थिति
  • Rail Madad – शिकायत दर्ज कराना
  • Food on Track – ट्रेन में भोजन ऑर्डर

रेलवन एप में एक बार लॉगिन (mPIN या बायोमेट्रिक) करने के बाद यात्री इन सभी सुविधाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं. एप Android और iOS दोनों पर मुफ्त उपलब्ध है और यह कई भारतीय भाषाओं में भी प्रयोग किया जा सकता है.

R-Wallet: डिजिटल वॉलेट से ज्यादा छूट
रेलवे का R-Wallet डिजिटल वॉलेट के रूप में काम करता है. इसमें पैसा डालकर यात्री टिकट और अन्य रेलवे सेवाओं का भुगतान सुरक्षित रूप से कर सकते हैं. रेलवे ने बताया कि R-Wallet से भुगतान करने पर 3% की मूल छूट को दोगुना कर 6% तक लाभ दिया जाएगा. यह सुविधा यात्रियों को अधिक किफायती और सुरक्षित भुगतान का विकल्प प्रदान करती है.

टिकट कैंसिल और रिफंड की आसान प्रक्रिया
रेलवन एप में टिकट कैंसिल और रिफंड मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है. यदि किसी कारणवश टिकट रद्द करनी हो, तो एप से ही रद्द कर सकते हैं और रिफंड की स्थिति ट्रैक की जा सकती है. इसके अलावा एप में रियल-टाइम नोटिफिकेशन की सुविधा है, जिससे यात्रियों को ट्रेन अलर्ट, PNR स्टेटस अपडेट और शिकायत की स्थिति की जानकारी तुरंत मिलती है.

यात्रियों के लिए फायदे
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह योजना यात्रियों को यात्रा को सरल, सुरक्षित और किफायती बनाएगी. आधिकारिक एप की ओर ध्यान केंद्रित करके रेलवे, डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी बढ़ावा दे रहा है. यात्री अब रेलवन एप डाउनलोड करके और R-Wallet के जरिए टिकट बुक कर सुविधा और छूट दोनों का लाभ उठा सकते हैं. इससे जनरल टिकट यात्रा और भी आसान और सस्ती हो जाएगी.

