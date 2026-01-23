राहुल गांधी ने टेक्सटाइल संकट को बताया 'डेड इकोनॉमी', गिरिराज सिंह बोले- नकारात्मक राजनीति कर रहा विपक्ष
राहुल गांधी ने कपड़ा क्षेत्र में 'डेड इकोनॉमी' और 50% अमेरिकी टैरिफ पर चिंता जताई, जिसे मंत्री गिरिराज सिंह ने गलत आंकड़े बताकर खारिज किया.
Published : January 23, 2026 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने इसे 'डेड इकोनॉमी' करार देते हुए दावा किया कि सरकार की गलत नीतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मोर्चे पर विफलता के कारण यह ऐतिहासिक क्षेत्र बर्बादी की कगार पर खड़ा है. उन्होंने विशेष रूप से अमेरिका द्वारा भारतीय टेक्सटाइल पर लगाए गए 50% टैरिफ का मुद्दा उठाते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया है.
राहुल गांधी के गंभीर आरोप
50% US tariffs and uncertainty are badly hurting India’s textile exporters. Job losses, factory shutdowns and reduced orders are a reality of our ‘Dead Economy’.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 23, 2026
Mr. Modi has offered no relief or even spoken about tariffs, even though more than 4.5 crore jobs and lakhs of… pic.twitter.com/5BcG3AZibg
THE INDIAN ECONOMY IS DEAD.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 31, 2025
Modi killed it.
1. Adani-Modi partnership
2. Demonetisation and a flawed GST
3. Failed “Assemble in India”
4. MSMEs wiped out
5. Farmers crushed
Modi has destroyed the future of India’s youth because there are no jobs.
गिरिराज सिंह का पलटवार
विपक्ष के इन आरोपों पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने राहुल गांधी के 'डेड इकोनॉमी' वाले बयान को सिरे से खारिज करते हुए इसे "देश को गुमराह करने वाला" बताया. मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कपड़ा क्षेत्र संकट में नहीं, बल्कि रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है. गिरिराज सिंह के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान भारत का कपड़ा निर्यात पिछले वर्ष के ₹95,000 करोड़ से बढ़कर ₹1,02,000 करोड़ हो गया है. उन्होंने विपक्ष पर केवल नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया.
VIDEO | Reacting to Congress leader Rahul Gandhi’s claim about India’s textile industry, Union Minister Giriraj Singh said, “The textile and garment industries have not shut down; the only shutdown is in the minds of those spreading negativity about India. From April to December… pic.twitter.com/nGjJVsrgKN— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2026
करोड़ों नौकरियों पर संकट की चेतावनी
राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है. उन्होंने आगाह किया कि यदि सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह संकट केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का कारण बनेगा.
उद्योग की स्थिति और समाधान की मांग
हालाँकि सरकार विकास के दावे कर रही है, लेकिन उद्योग जगत के कुछ संगठनों (जैसे CITI) ने वैश्विक अनिश्चितताओं और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण चुनौतियों को स्वीकार किया है . उद्योग विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को सुलझाना भारत के लिए बेहद जरूरी है. सरकार फिलहाल PM MITRA पार्क और PLI योजनाओं के जरिए क्षेत्र को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है.
