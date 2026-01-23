ETV Bharat / business

राहुल गांधी ने टेक्सटाइल संकट को बताया 'डेड इकोनॉमी', गिरिराज सिंह बोले- नकारात्मक राजनीति कर रहा विपक्ष

राहुल गांधी ने कपड़ा क्षेत्र में 'डेड इकोनॉमी' और 50% अमेरिकी टैरिफ पर चिंता जताई, जिसे मंत्री गिरिराज सिंह ने गलत आंकड़े बताकर खारिज किया.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (ani)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 5:37 PM IST

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने इसे 'डेड इकोनॉमी' करार देते हुए दावा किया कि सरकार की गलत नीतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मोर्चे पर विफलता के कारण यह ऐतिहासिक क्षेत्र बर्बादी की कगार पर खड़ा है. उन्होंने विशेष रूप से अमेरिका द्वारा भारतीय टेक्सटाइल पर लगाए गए 50% टैरिफ का मुद्दा उठाते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया है.

राहुल गांधी के गंभीर आरोप

राहुल गांधी का तर्क है कि भारत का कपड़ा उद्योग, जो कभी वैश्विक स्तर पर दबदबा रखता था, अब अपनी चमक खो रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को व्यापारिक रियायतें मिल रही हैं. राहुल गांधी के अनुसार, इस असमानता के कारण भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भारी नुकसान हो रहा है और कई इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं. उन्होंने इसे एक 'इकोनॉमिक शटडाउन' की आहट बताया और सरकार से सवाल किया कि वे भारतीय बुनकरों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने में विफल क्यों रहे हैं.

गिरिराज सिंह का पलटवार
विपक्ष के इन आरोपों पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने राहुल गांधी के 'डेड इकोनॉमी' वाले बयान को सिरे से खारिज करते हुए इसे "देश को गुमराह करने वाला" बताया. मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कपड़ा क्षेत्र संकट में नहीं, बल्कि रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है. गिरिराज सिंह के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान भारत का कपड़ा निर्यात पिछले वर्ष के ₹95,000 करोड़ से बढ़कर ₹1,02,000 करोड़ हो गया है. उन्होंने विपक्ष पर केवल नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया.

करोड़ों नौकरियों पर संकट की चेतावनी
राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है. उन्होंने आगाह किया कि यदि सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह संकट केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का कारण बनेगा.

उद्योग की स्थिति और समाधान की मांग
हालाँकि सरकार विकास के दावे कर रही है, लेकिन उद्योग जगत के कुछ संगठनों (जैसे CITI) ने वैश्विक अनिश्चितताओं और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण चुनौतियों को स्वीकार किया है . उद्योग विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को सुलझाना भारत के लिए बेहद जरूरी है. सरकार फिलहाल PM MITRA पार्क और PLI योजनाओं के जरिए क्षेत्र को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है.

