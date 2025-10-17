ETV Bharat / business

विशाखापत्तनम में के रहेजा कॉर्प करेगा ₹2,172 करोड़ का बड़ा आईटी निवेश

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के रहेजा कॉर्प ने एक महत्वपूर्ण निवेश योजना का ऐलान किया है. कंपनी ने विशाखापत्तनम में आईटी कंपनियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु कुल 2,172.26 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव रखा है. इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से मदुरवाड़ा आईटी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) हिल नंबर 3 में 27.10 एकड़ भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है.

के रहेजा कॉर्प की यह पहल उस समय आई है जब Google विशाखापत्तनम में एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिससे यहां आईटी सेक्टर में निवेश और कंपनियों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है. वर्तमान में, राज्य सरकार ने मिलेनियम टॉवर 1 और 2 में टीसीएस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर जैसी बड़ी आईटी कंपनियों को लगभग 6 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया है. लेकिन नए निवेशकों और कंपनियों के लिए और ऑफिस स्पेस की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसे के रहेजा की इस परियोजना द्वारा पूरा किया जाएगा.

परियोजना की योजना के अनुसार, इसका पहला चरण 2028 तक कमर्शियल भवनों के निर्माण के साथ पूरा होगा, जबकि 2030 तक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा. इस चरण में लगभग 663.42 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 9.59 लाख वर्ग फुट का व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र विकसित किया जाएगा.

दूसरे चरण में परियोजना का विस्तार 2031 तक कमर्शियल भवनों और 2035 तक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण तक किया जाएगा. इस चरण में 1,418.84 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 19.06 लाख वर्ग फुट अतिरिक्त स्पेस तैयार किया जाएगा.