ETV Bharat / business

विशाखापत्तनम में के रहेजा कॉर्प करेगा ₹2,172 करोड़ का बड़ा आईटी निवेश

के रहेजा कॉर्प विशाखापत्तनम में 2,172 करोड़ रुपये निवेश करेगा, 28.65 लाख वर्ग फुट ऑफिस-रेसिडेंशियल स्पेस तैयार करेगा, 9,681 रोजगार सृजित होंगे.

Etv Bharat
के रहेजा कॉर्प ने विशाखापत्तनम में 2172 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव रखा (ani)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के रहेजा कॉर्प ने एक महत्वपूर्ण निवेश योजना का ऐलान किया है. कंपनी ने विशाखापत्तनम में आईटी कंपनियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु कुल 2,172.26 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव रखा है. इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से मदुरवाड़ा आईटी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) हिल नंबर 3 में 27.10 एकड़ भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है.

के रहेजा कॉर्प की यह पहल उस समय आई है जब Google विशाखापत्तनम में एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिससे यहां आईटी सेक्टर में निवेश और कंपनियों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है. वर्तमान में, राज्य सरकार ने मिलेनियम टॉवर 1 और 2 में टीसीएस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर जैसी बड़ी आईटी कंपनियों को लगभग 6 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया है. लेकिन नए निवेशकों और कंपनियों के लिए और ऑफिस स्पेस की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसे के रहेजा की इस परियोजना द्वारा पूरा किया जाएगा.

परियोजना की योजना के अनुसार, इसका पहला चरण 2028 तक कमर्शियल भवनों के निर्माण के साथ पूरा होगा, जबकि 2030 तक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा. इस चरण में लगभग 663.42 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 9.59 लाख वर्ग फुट का व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र विकसित किया जाएगा.

दूसरे चरण में परियोजना का विस्तार 2031 तक कमर्शियल भवनों और 2035 तक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण तक किया जाएगा. इस चरण में 1,418.84 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 19.06 लाख वर्ग फुट अतिरिक्त स्पेस तैयार किया जाएगा.

पूरी परियोजना के पूरा होने पर विशाखापत्तनम को 28.65 लाख वर्ग फुट का आधुनिक कार्यालय और आवासीय क्षेत्र मिलेगा, जो शहर के आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूती प्रदान करेगा. इस पहल से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लगभग 9,681 लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे.

विशाखापत्तनम को दक्षिण भारत का एक प्रमुख तकनीकी और व्यावसायिक केंद्र बनाने की इस योजना से क्षेत्र में आईटी कंपनियों के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रदेश के समग्र विकास में सहायक साबित होगा. के रहेजा कॉर्प की इस बड़ी निवेश योजना को राज्य सरकार का भी समर्थन प्राप्त है, जिससे शहर के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी 20 या 21 अक्टूबर को? मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी? जानिए पूरी डिटेल्स

TAGGED:

K RAHEJA CORP PLANS
GOOGLE AI VISAKHAPATNAM
OFFICE SPACE IT COMPANIES
MADHURAWADA IT SEZ HILL NO 3

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.