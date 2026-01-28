ETV Bharat / business

बजट 2026: रघुराम राजन ने दी बड़ी सलाह, 'शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म विजन' पर फोकस करे सरकार

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए एक दूरगामी दृष्टिकोण की वकालत की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए, बजट को एक दीर्घकालिक रणनीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और तेज़ी से आगे बढ़ने वाली बनाया जा सके.

पंचवर्षीय योजनाओं से आगे की सोच जरूरी

पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में, राजन ने वैश्विक स्थिति को "बेहद खतरनाक समय" बताया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में पहले पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी वार्षिक बजट और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के बीच सही तालमेल नहीं बन पाया. उनके अनुसार, अब समय आ गया है कि बजट को व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जाए, ताकि देश की विकास क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके.

खतरनाक वैश्विक माहौल, लेकिन अवसर भी मौजूद

राजन ने कहा कि वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था दोनों के लिए मौजूदा समय जोखिम भरा है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे क्षेत्रों में निवेश से नए अवसर पैदा हो रहे हैं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ सीमित संस्थाओं पर अत्यधिक निर्भरता भारत को कमजोर भी कर सकती है.

आपूर्ति श्रृंखला में बेहतर एकीकरण की जरूरत

पूर्व गवर्नर ने संकेत दिया कि आगामी बजट में कुछ शुल्क दरों में कटौती की जा सकती है, जिससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बेहतर ढंग से जुड़ सके. उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा निवेश के अनुकूल नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सुधारों की आवश्यकता है.