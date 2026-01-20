ETV Bharat / business

'जोमैटो और स्विगी से सवाल, इतना कमीशन क्यों वसूलते हैं आप', जानें क्या मिला जवाब

रेस्तरां मालिकों ने इस बहस को और बढ़ाते हुए अपनी बातें रखीं. एक रेस्तरां मालिक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक सप्ताह की कमाई का डेटा शेयर किया. इसमें बताया गया कि कमाई ऑर्डर की कीमत, प्लेटफॉर्म कमीशन, टैक्स, विज्ञापन खर्च और सामान की लागत के बीच कैसे बंटती है. नतीजा चौंकाने वाला था: अगर रेस्तरां इन-ऐप विज्ञापन के लिए पैसे नहीं देते हैं, तो ऑर्डर तेजी से कम हो जाते हैं. उन्होंने लिखा, "बिजनेस आपका है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इसे कंट्रोल कर रहे हैं." गाजियाबाद में कैप्टन रेस्तरां के मालिक एचएन वर्मा ने भी ऐसी ही चिंताएं जताईं. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पैकेजिंग हम करते हैं. जोमैटो पैकेजिंग के लिए हमें कुछ नहीं देता. वे सिर्फ खाना डिलीवर करते हैं. इसके बाद भी वे खाने का 30 फीसदी ले रहे हैं. उनके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. हम बस ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं. अगर कोई ऑर्डर आता है, तो वे हमसे खाना लेते हैं और 30 फीसदी मार्जिन काटकर हमें पैसे वापस भेज देते हैं, जो सिर्फ डिलीवरी के लिए है."

उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में यूजर्स से रेस्तरां मालिकों से सीधे बात करने की अपील की, ताकि वे समझ सकें कि "वे जोमैटो या स्विगी प्लेटफॉर्म से कितने नाखुश हैं." इस पोस्ट को 9.4 लाख से अधिक व्यूज मिले. इससे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के चार्ज स्ट्रक्चर पर लोगों की नजर और तेज हो गई. इसके तुरंत बाद, एक और यूजर, रंजन ने उसी रेस्तरां के जोमैटो और स्विगी बिल का साइड-बाय-साइड कम्पेरिजन पोस्ट किया, और गलत तरीकों का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा, "@Swiggy के डार्क पैटर्न का एक और उदाहरण... पैकेजिंग फीस के नाम पर फीस बदलना और यह दावा करना कि उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसी रेस्तरां के लिए जोमैटो और स्विगी में अंतर देखें. यह बहुत गलत है."

फूड ब्लॉगर नलिनी उनागर के फूड डिलीवरी की प्राइसिंग के आधार पर सवाल उठाने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है. उन्होंने लिखा, "जोमैटो डिलीवरी फीस लेता है – ठीक है. जोमैटो प्लेटफॉर्म फीस लेता है – ठीक है. जोमैटो पैकेजिंग फीस लेता है – ठीक है. अगर मैं खुद रेस्तरां से खाना लेती हूं, तो मैं पैकेजिंग के लिए पैसे देती हूं. अगर जोमैटो डिलीवर करता है, तो मैं पैकेजिंग और डिलीवरी के लिए पैसे देती हूं, यह सही है. लेकिन जोमैटो खाने की कीमत से कमीशन क्यों लेता है? खाना रेस्तरां बनाता है. बिजनेस रेस्तरां ने बनाया है. जोमैटो एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, रेस्तरां नहीं, इसलिए डिलीवरी और सर्विस के लिए चार्ज करें, लेकिन किसी और के फूड बिजनेस से कमीशन लेना गलत लगता है."

नई दिल्ली : क्या ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम महंगी होती जा रही है ? क्या प्रत्येक ऑर्डर में हिडन कॉस्ट होता है ? क्या उसी खाने को उसी रेस्तरां से ऑर्डर करने पर कम चार्ज लगते हैं, जबकि उसी खाने को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है ? सोशल मीडिया में ऐसे सवाल भरे पड़े हुए हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी खूब देखने को मिल रही हैं. उनके पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स पर कस्टमर्स से मेन्यू की बढ़ी हुई कीमतें, प्लेटफॉर्म फीस और पैकेजिंग चार्ज के जरिए काफी ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं.

कानूनी जानकारों का कहना है कि यह मामला प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा है. दिल्ली हाई कोर्ट के वकील प्रवीण झा ने ईटीवी भारत को बताया कि कंज्यूमर्स ऐसे चार्ज दे रहे हैं जो कानूनी तौर पर गलत हो सकते हैं.उन्होंने कहा, "दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, रेस्तरां द्वारा लगाया जाने वाला सर्विस टैक्स पूरी तरह से गैर-कानूनी है और इसे ऑनलाइन बिल में शामिल नहीं किया जा सकता. जीएसटी सिस्टम के तहत, प्लेटफॉर्म फीस और डिलीवरी सर्विस खास नियमों के तहत आती हैं. कानूनी तौर पर, कंज्यूमर्स पर छिपी हुई फीस नहीं लगाई जा सकती."

झा ने आगे कहा कि अगर कंज्यूमर्स को बिना बताए या गैर-जरूरी चार्ज देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) से संपर्क कर सकते हैं.सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनूप प्रकाश अवस्थी ने कहा है कि फूड डिलीवरी ऐप द्वारा वसूला जाने वाला अधिक मार्जिन एकाधिकार वाला, एंटी-कॉम्पिटिटिव और गुपचुप तरीके से किया जाने वाला है. उन्होंने बताया कि आखिर में कंज्यूमर को काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. बिना यह साफ तौर पर जाने कि वे किसे और किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं.उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन तरीकों पर रोक लगाने के लिए रेगुलेटरी कैपिंग की तुरंत जरूरत है, क्योंकि यह एक गंभीर टैक्सेशन का मामला है, क्योंकि एंड यूजर पूरी बढ़ी हुई रकम पर जीएसटी दे रहा है, बिना किसी पारदर्शिता के, कि फायदे या चार्ज कैसे तय किए गए हैं या सही ठहराए गए हैं.

ऐप सबसे अधिक हिस्सा लेता है

ज्विगाटो डायरेक्टर और फिल्ममेकर नंदिता दास ने बताया कि एक आम ऑर्डर का पैसा कैसे बंटता है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "₹500 के ऑर्डर पर, कस्टमर ₹570 देता है. इनमें से, 30 फीसदी कटौती के बाद रेस्तरां को लगभग ₹350 मिलते हैं, राइडर को ₹25 मिलते हैं, और ऐप कमीशन और डिलीवरी फीस के जरिए लगभग ₹200 लेता है." दास ने आगे कहा, "यह साफ है कि प्लेटफॉर्म रेस्तरां पर दबाव डालकर और डिलीवरी पार्टनर का शोषण करके अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा रहे हैं. सुविधा गरिमा और निष्पक्षता की कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए. अगर यह बिना किसी रोक-टोक के जारी रहा, तो यह लोकल फूड बिजनेस को खोखला कर देगा और गिग वर्कर्स को कम से कम पैसे मिलेंगे."

ऑल-इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के नेशनल काउंसलर आकाश भट्टाचार्य ने ईटीवी भारत को बताया, "यह दिखाता है कि प्लेटफॉर्म को और अधिक रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है- उनकी प्राइसिंग मॉडल से लेकर मजदूरों के अधिकारों और गरिमा के सम्मान तक. अगर प्लेटफॉर्म को काम के भविष्य का हिस्सा बनना है, तो उन्हें अपनी मर्जी से कस्टमर्स को लूटने और मजदूरों (डिलीवरी पार्टनर के रूप में) का शोषण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती."

उन्होंने कहा, "कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून, कॉम्पिटिशन कानून, ये सभी बाजार में सही कॉम्पिटिशन बनाए रखने के लिए हैं. कंज्यूमर्स और वर्कर्स को धोखा देकर, कुछ प्लेटफॉर्म बाजार का एक बड़ा हिस्सा हथिया रहे हैं जो इकॉनमी के लिए खराब हैं और कंज्यूमर्स के लिए गलत हैं."

गिग वर्कर्स यूनियन का क्या है कहना

निर्मल गोराना, नेशनल कोऑर्डिनेटर, गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (GIPSWU) ने कहा, "रेस्तरां मालिक लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे हैं. असल में, उन्होंने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने सभी को हल्के में लिया है: कस्टमर्स, वर्कर्स और रेस्तरां सभी को. ये प्लेटफॉर्म खास खाने और रेस्तरां के लिए सर्च रेट को ट्रैक करने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं. फिर उस डेटा के आधार पर कीमतों का अंदाजा लगाते हैं. कस्टमर्स को आखिर में ये एल्गोरिदम वाली कीमतें चुकानी पड़ती हैं, जबकि पॉपुलर रेस्तरां, जिनकी पहचान उनके खाने से जुड़ी है, सही कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं. इसका नतीजा कम ऑर्डर और भारी कमीशन के रूप में होता है. यह धोखाधड़ी से कम नहीं है. GIPSWU में गिग वर्कर्स की ओर से, हम अपने रेस्तरां भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं. साथ मिलकर, हम इस डिजिटल मोनोपॉली से लड़ेंगे."

डिलीवरी वर्कर्स की तो कोई सुनता ही नहीं

सबसे नीचे डिलीवरी वर्कर हैं. डिलीवरी पार्टनर कहते हैं कि इस मॉडल का सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होता है. सोहन, जो एक डिलीवरी वर्कर हैं, ने कहा, "मुझे एक डिलीवरी के लिए सिर्फ ₹25-30 मिलते हैं. अधिक दूरी के लिए भी यह अधिक नहीं बढ़ता." एक दूसरे राइडर, राहुल ने कहा, "कभी-कभी जब एक ही इलाके में 2-3 डिलीवरी होती हैं, तो रकम ₹30 से भी कम हो जाती है."

रेगुलेटरों ने क्या कहा और क्या नजरअंदाज किया

यह मामला रेगुलेटरों तक भी पहुंच गया है. 2024 की एक शिकायत में, सीनियर सिटिजन ललित वाधवा ने जोमैटो पर एंटी-कॉम्पिटिटिव तरीकों का आरोप लगाया, जिसमें अधिक ऑनलाइन कीमतें, जरूरी चार्ज और पारदर्शिता की कमी शामिल है. जबकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने कई आरोपों को खारिज कर दिया, उसने कहा कि टिप्स और डोनेशन जैसे चार्ज ऑप्शनल थे.हालांकि, आलोचकों का कहना है कि सीसीआई प्लेटफॉर्म फीस के बढ़ते खतरे को दूर करने में नाकाम रहा, जो 2023 में ₹2 प्रति ऑर्डर से बढ़कर 2024 में ₹10 हो गया. यह 400% की बढ़ोतरी है. जोमैटो के सीएफओ अक्षत गोयल ने कहा कि कंपनी डिमांड सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म फीस के साथ "एक्सपेरिमेंट" कर रही थी, लेकिन यूजर्स का कहना है कि इन फीस की गणना कैसे की जाती है, इस बारे में बहुत कम स्पष्टता है.खास बात यह है कि जोमैटो ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और ईटीवी भारत को बताया कि वह फिलहाल "साइलेंट पीरियड" में है

