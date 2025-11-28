ETV Bharat / business

रियल GDP में बूम, 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ने का अनुमान

नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तिमाही अनुमान आ गया. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में रियल GDP 8.2% बढ़ने का अनुमान है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की दूसरी तिमाही में यह 5.6% थी. उधर सेकंडरी और टर्शियरी सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली छमाही में रियल GDP को बढ़ाकर 8.0% की ग्रोथ रेट हासिल की है.