रियल GDP में बूम, 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ने का अनुमान
Published : November 28, 2025 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तिमाही अनुमान आ गया. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में रियल GDP 8.2% बढ़ने का अनुमान है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की दूसरी तिमाही में यह 5.6% थी.
उधर सेकंडरी और टर्शियरी सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली छमाही में रियल GDP को बढ़ाकर 8.0% की ग्रोथ रेट हासिल की है.
नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO), मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) इस प्रेस नोट में, फाइनेंशियल ईयर (FY) 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2) के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) का तिमाही अनुमान, इसके खर्च के हिस्सों के साथ, कॉन्स्टेंट (2011-12) और करंट प्राइस दोनों पर जारी कर रहा है.
अलग-अलग इकोनॉमिक सेक्टर के लिए बेसिक कीमतों पर ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) के तिमाही और छमाही (अप्रैल-सितंबर) अनुमान, साथ ही साल-दर-साल परसेंट बदलाव और FY 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए GDP के खर्च के हिस्से, कॉन्स्टेंट और करंट कीमतों पर, एनेक्सर A के स्टेटमेंट 1 से 8 में दिए गए हैं.
- खास बातें:
FY 2025-26 के Q2 में रियल GDP के 8.2% बढ़ने का अनुमान है, जबकि FY 2024-25 के Q2 में यह 5.6% थी.
- FY 2025-26 के Q2 में नॉमिनल GDP में 8.7% की ग्रोथ रेट देखी गई है.
- सेकेंडरी (8.1%) और टर्शियरी सेक्टर (9.2%) ने FY 2025-26 के Q2 में रियल GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाकर 8.0% से ऊपर कर दिया है.
- सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग (9.1%) और कंस्ट्रक्शन (7.2%) ने इस तिमाही में कॉन्स्टेंट प्राइस पर 7.0% से ज़्यादा ग्रोथ रेट दर्ज किया है.
- टर्शियरी सेक्टर में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज़ (10.2%) ने FY 2025-26 के Q2 में कॉन्स्टेंट प्राइस पर अच्छी ग्रोथ रेट बनाए रखी है.
- FY 2025-26 के Q2 के दौरान एग्रीकल्चर और उससे जुड़े (3.5%) और बिजली, गैस, पानी की सप्लाई और दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज सेक्टर (4.4%) में रियल ग्रोथ रेट में नरमी देखी गई है.
- रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE) ने FY 2025-26 के Q2 के दौरान 7.9% ग्रोथ रेट रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले फ़ाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में यह 6.4% ग्रोथ रेट था.
- रियल GDP ने FY 2025-26 के H1 (अप्रैल-सितंबर) में 8.0% ग्रोथ रेट दर्ज किया है, जबकि FY 2024-25 के H1 में यह 6.1% था.
