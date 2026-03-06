ETV Bharat / business

'युद्ध नहीं रूका तो कच्चे तेल और गैस की कीमतों में लगेगी आग', कतर ने दी चेतावनी

अल-काबी ने कहा, "जिन लोगों ने अभी तक अप्रत्याशित परिस्थितियों (फोर्स मेज्योर) का सहारा नहीं लिया है, हम उम्मीद करते हैं कि अगर यह स्थिति बनी रही तो वे अगले कुछ दिनों में ऐसा करेंगे. खाड़ी क्षेत्र के सभी निर्यातकों को अप्रत्याशित परिस्थितियों (फोर्स मेज्योर) का सहारा लेना होगा."

कतर के मंत्री ने कहा कि इस व्यवधान के कारण खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा निर्यातकों को जल्द ही अप्रत्याशित परिस्थितियों (फोर्स मेज्योर) का सहारा लेना पड़ सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि असाधारण परिस्थितियों की वजह से तेल की सप्लाई रोक दी जाएगी.

उन्होंने संघर्ष को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि प्राकृतिक गैस की कीमतें तेल से भी अधिक बढ़ेंगी. उनके अनुसार इसकी कीमत 40 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक पहुंच सकती है. युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर से इसकी तुलना की जाए, तो यह चार गुना अधिक पड़ेगा. वर्ष 2025 में करीब 8.1 करोड़ टन एलएनजी का निर्यात होर्मुज के जरिये हुआ था जो वैश्विक आपूर्ति का करीब 20 प्रतिशत है.

साद अल-काबी ने इस इंटरव्यू में बताया कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों का आवागमन बाधित रहा तो अगले दो से तीन सप्ताह में कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती है. इस समय कीमत 84 डॉलर प्रति बैरल है.

एक अंग्रेजी अखबार, फाइनेंशियल टाइम्स, को दिए साक्षात्कार में कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध ने प्रमुख समुद्री मार्गों को पहले ही बाधित कर दिया है और यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो खाड़ी के ऊर्जा निर्यातकों को कुछ ही हफ्तों में उत्पादन रोकना पड़ सकता है.

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया का संघर्ष अगर नहीं थमा तो तेल की कीमतें चार गुनी बढ़ सकती है. यह चेतावनी कतर ने जारी की है. कतर के इस बयान के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में खलबली मच गई है. भारत के लिए तो यह और भी चिंता का कारण है, क्योंकि हम अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत आयात करते हैं. ऐसे में कीमतों में उछाल से आयात बिल बढ़ेगा और ईंधन महंगाई पर दबाव पड़ेगा.

वुड मैकेंजी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एलन गेल्डर ने कहा, "यदि ऊर्जा निर्यात का प्रवाह जल्दी बहाल नहीं हुआ तो कीमतों के ऊपर जाने का भारी जोखिम है." उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष के शुरुआती दौर का हवाला देते हुए कहा कि आपूर्ति बाधित होने की आशंका से कीमतें 125 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई थीं. उनके मुताबिक मौजूदा हालात में भी 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक का स्तर संभव है.

होर्मुज जलडमरूमध्य - जो अपने सबसे संकरे बिंदु पर मात्र 24 मील चौड़ा है और ईरानी तटरेखा के साथ फैला हुआ है - नागरिक जहाजों के लिए तेजी से खतरनाक होता जा रहा है.रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम दस जहाजों पर हमला हुआ है, बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि हुई है, और कई जहाज मालिक अपने जहाजों और चालक दल को जोखिम में डालने को तैयार नहीं हैं. भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना से नौसैनिक सुरक्षा और अतिरिक्त बीमा गारंटी की पेशकश की है, अल-काबी ने सुझाव दिया कि ये उपाय सामान्य जहाज परिवहन बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं. उन्होंने कहा, "जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जहाजों को जलडमरूमध्य में लाना, यह बहुत खतरनाक है."

इस युद्ध ने कतर के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पहले ही प्रभावित कर दिया है. ईरान के ड्रोन हमले में कतर के एलएनजी उद्योग के केंद्र, रास लाफान औद्योगिक शहर में स्थित विशाल द्रवीकृत प्राकृतिक गैस परिसर के पास की सुविधाओं को निशाना बनाया गया.हालांकि अपतटीय उत्पादन प्लेटफॉर्म सुरक्षित हैं, अधिकारी अभी भी तटवर्ती सुविधाओं को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं.

अल-काबी ने कहा कि अगर युद्ध तुरंत समाप्त भी हो जाए, तो भी सामान्य निर्यात परिचालन बहाल होने में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है.शिपमेंट फिर से शुरू करने में रसद संबंधी चुनौतियां भी होंगी. कतर के पास 128 एलएनजी वाहक जहाजों का बेड़ा है, लेकिन लोडिंग सुविधाओं के पास फिलहाल केवल छह या सात ही उपलब्ध हैं.उन्होंने कहा, "प्रत्येक जहाज को एक या दो दिन लगते हैं और आप एक बार में छह या सात जहाज लोड कर सकते हैं." इससे संकेत मिलता है कि लंबित माल को भरने में समय लग सकता है.

हालांकि कतर अपने एलएनजी निर्यात का एक सीमित हिस्सा ही यूरोप को भेजता है, अल-काबी ने चेतावनी दी कि महाद्वीप को अभी भी गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है.एशियाई खरीदार - जो पारंपरिक रूप से अधिक कीमत देने को तैयार रहते हैं - वैश्विक बाजार में बची हुई सीमित आपूर्ति के लिए यूरोपीय आयातकों से अधिक बोली लगा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कतर की विशाल निर्यात क्षमता की भरपाई करना लगभग असंभव होगा.अल-काबी ने कहा, "मान लीजिए कि आप 77 मिलियन टन एलएनजी खरीदना चाहते हैं और उसे ग्राहकों तक पहुंचाना चाहते हैं. आपके खरीदने के लिए 77 मिलियन टन एलएनजी उपलब्ध नहीं है."

