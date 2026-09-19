त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों को बंपर तोहफा, DA में सीधे 8% की भारी बढ़ोतरी
पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया. सितंबर की बढ़ी हुई सैलरी 1 अक्टूबर से खातों में आएगी.
Published : September 19, 2026 at 9:46 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारों से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 8 फीसदी की बढ़ोतरी करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस फैसले पर मुहर लगी, जिससे पिछले कई हफ्तों से चला आ रहा गतिरोध और राज्यव्यापी आंदोलन अब पूरी तरह समाप्त हो गया है.
दो किस्तों में मिलेगा लाभ, अक्टूबर से बढ़ेगी सैलरी
कैबिनेट से मिली जानकारी के मुताबिक, इस 8% की बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता अब 42% से बढ़कर 50% हो गया है. मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि इस बढ़े हुए भत्ते को 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी किया जाएगा. यह नई दरें सितंबर 2026 के वेतन से ही प्रभावी मान ली गई हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि 1 अक्टूबर 2026 को कर्मचारियों के खातों में जो सैलरी आएगी, वह भारी बढ़ोतरी के साथ क्रेडिट होगी.
सरकारी खजाने पर ₹250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
इस बड़े वित्तीय फैसले से जहां राज्य के लाखों परिवारों को त्योहारों के सीजन में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं पंजाब के सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा. हालांकि, सरकार का कहना है कि वे इस खर्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कर्मचारियों की गरिमा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिल से बधाई!— Manish Sisodia (@msisodia) September 18, 2026
सरदार @BhagwantMann की सरकार ने महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। 8% की यह बढ़ोतरी सिर्फ़ आंकड़ा नहीं, कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत है, सम्मान है।
आज की बैठक की सबसे ख़ास बात यह रही कि मुख्यमंत्री खुद… https://t.co/4dQvCUSJGz
संवाद से सुलझा विवाद: महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत
लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी यूनियनों के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद बातचीत की कमान संभाली. उन्होंने टकराव का रास्ता छोड़कर संवाद का जरिया चुना. इस बैठक में न सिर्फ डीए बढ़ाने पर सहमति बनी, बल्कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य रूप से बैठक करने का भी निर्देश दिया है.
इसके साथ ही, सरकार ने महिला कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक और संवेदनशील फैसला लिया है. अब राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों को बिना किसी तनाव के निभा सकें.
70,000 युवाओं को पारदर्शी नौकरियां
मुख्यमंत्री मान ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं. एक संतुष्ट कर्मचारी ही सिस्टम को बेहतर बना सकता है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक बिना किसी भ्रष्टाचार और पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां मुहैया कराई हैं. इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना (OPS) और अन्य लंबित भत्तों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है.
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