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त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों को बंपर तोहफा, DA में सीधे 8% की भारी बढ़ोतरी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारों से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 8 फीसदी की बढ़ोतरी करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस फैसले पर मुहर लगी, जिससे पिछले कई हफ्तों से चला आ रहा गतिरोध और राज्यव्यापी आंदोलन अब पूरी तरह समाप्त हो गया है. दो किस्तों में मिलेगा लाभ, अक्टूबर से बढ़ेगी सैलरी

कैबिनेट से मिली जानकारी के मुताबिक, इस 8% की बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता अब 42% से बढ़कर 50% हो गया है. मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि इस बढ़े हुए भत्ते को 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी किया जाएगा. यह नई दरें सितंबर 2026 के वेतन से ही प्रभावी मान ली गई हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि 1 अक्टूबर 2026 को कर्मचारियों के खातों में जो सैलरी आएगी, वह भारी बढ़ोतरी के साथ क्रेडिट होगी. सरकारी खजाने पर ₹250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

इस बड़े वित्तीय फैसले से जहां राज्य के लाखों परिवारों को त्योहारों के सीजन में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं पंजाब के सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा. हालांकि, सरकार का कहना है कि वे इस खर्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कर्मचारियों की गरिमा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.