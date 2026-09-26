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बैंक हड़ताल के बीच ग्राहकों को तोहफा, 3 दिन तक देशभर में सारे ATM ट्रांजैक्शन हुए बिल्कुल फ्री

बैंक प्रबंधन ने पुष्टि की है कि उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए 28 से 30 सितंबर 2026 तक एटीएम चार्ज माफ रहेंगे.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 3:22 PM IST

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नई दिल्ली: आगामी 28 सितंबर से शुरू होने वाली बैंक कर्मचारियों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए देश के बैंकिंग क्षेत्र ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक सहित सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने एक बड़ा फैसला लिया है. इन बैंकों ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक सभी एटीएम ट्रांजैक्शन फीस को पूरी तरह से माफ करने का ऐलान किया है.

इस फैसले के बाद ग्राहक तय मासिक मुफ्त सीमा समाप्त होने के बाद भी देश के किसी भी बैंक के एटीएम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कैश निकाल सकेंगे. बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, "आपकी सुविधा हमारी प्राथमिकता है. 28 से 30 सितंबर तक पूरे भारत में किसी भी बैंक के एटीएम पर ट्रांजैक्शन चार्ज माफ कर दिए गए हैं."

लगातार 5 दिन तालाबंदी से बचाने के लिए 'प्लान-बी', कल खुलेंगे सारे सरकारी बैंक
यह प्रस्तावित हड़ताल सोमवार (28 सितंबर) से शुरू हो रही है, जो ठीक वीकेंड (26 और 27 सितंबर) के बाद आती है. यदि सरकार और रिजर्व बैंक समय पर कदम नहीं उठाते, तो देश में लगातार 5 दिनों तक बैंकिंग कामकाज पूरी तरह ठप हो जाता. इसका देश के व्यापार, वेतन भुगतान और अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर पड़ सकता था.

इसी संकट से निपटने और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है. इसके तहत, कल रविवार को देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आम दिनों की तरह पूरी तरह खुले रहेंगे. आरबीआई ने सभी बैंक शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों और करेंसी चेस्ट को रविवार को भी सामान्य रूप से संचालित करने की विशेष मंजूरी दी है, ताकि लोग हड़ताल से पहले अपने जरूरी काम निपटा सकें.

डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी पूरी तरह चालू
सभी प्रमुख बैंकों ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल का असर केवल भौतिक बैंक शाखाओं के कामकाज पर पड़ सकता है. आम जनता के लिए डिजिटल लेनदेन के सभी रास्ते खुले रहेंगे. UPI (गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि), नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IMPS, NEFT और RTGS सेवाएं चौबीसों घंटे (24x7) सामान्य रूप से काम करती रहेंगी. बैंकों ने अपने एटीएम नेटवर्क को पूरी तरह सक्रिय रखने और कैश की कमी न होने देने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं.

निजी बैंकों की स्थिति क्या है?
इस हड़ताल में जहां सरकारी बैंक और पुराने जमाने के कुछ निजी बैंक (जैसे कर्नाटक बैंक) हिस्सा ले रहे हैं, वहीं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे नए जमाने के निजी क्षेत्र के बैंकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. इन निजी बैंकों में सभी प्रकार के कामकाज आम दिनों की तरह सामान्य रूप से चलते रहेंगे.

क्यों हो रही है हड़ताल?
यह देशव्यापी हड़ताल 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' (UFBU) के आह्वान पर बुलाई गई है, जो बैंकिंग कार्यबल के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है. बैंक कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगों में हफ्ते में केवल 5 दिन काम की व्यवस्था लागू करना, पेंशन में सुधार, सभी पेंशनभोगियों के लिए समान महंगाई भत्ता फॉर्मूला और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का विकल्प देना शामिल है. चूंकि यह हड़ताल छमाही क्लोजिंग के समय हो रही है, इसलिए इसका असर गहरा सकता है.

वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी यूनियनों से अपील की है कि वे हड़ताल का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए समाधान निकालें. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे चेक क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट या लोन से जुड़े अपने सभी जरूरी काम कल रविवार (27 सितंबर) को ही अपनी नजदीकी शाखा में जाकर पूरे कर लें.

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