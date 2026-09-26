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बैंक हड़ताल के बीच ग्राहकों को तोहफा, 3 दिन तक देशभर में सारे ATM ट्रांजैक्शन हुए बिल्कुल फ्री

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: आगामी 28 सितंबर से शुरू होने वाली बैंक कर्मचारियों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए देश के बैंकिंग क्षेत्र ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक सहित सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने एक बड़ा फैसला लिया है. इन बैंकों ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक सभी एटीएम ट्रांजैक्शन फीस को पूरी तरह से माफ करने का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद ग्राहक तय मासिक मुफ्त सीमा समाप्त होने के बाद भी देश के किसी भी बैंक के एटीएम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कैश निकाल सकेंगे. बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, "आपकी सुविधा हमारी प्राथमिकता है. 28 से 30 सितंबर तक पूरे भारत में किसी भी बैंक के एटीएम पर ट्रांजैक्शन चार्ज माफ कर दिए गए हैं." लगातार 5 दिन तालाबंदी से बचाने के लिए 'प्लान-बी', कल खुलेंगे सारे सरकारी बैंक

यह प्रस्तावित हड़ताल सोमवार (28 सितंबर) से शुरू हो रही है, जो ठीक वीकेंड (26 और 27 सितंबर) के बाद आती है. यदि सरकार और रिजर्व बैंक समय पर कदम नहीं उठाते, तो देश में लगातार 5 दिनों तक बैंकिंग कामकाज पूरी तरह ठप हो जाता. इसका देश के व्यापार, वेतन भुगतान और अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर पड़ सकता था. इसी संकट से निपटने और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है. इसके तहत, कल रविवार को देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आम दिनों की तरह पूरी तरह खुले रहेंगे. आरबीआई ने सभी बैंक शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों और करेंसी चेस्ट को रविवार को भी सामान्य रूप से संचालित करने की विशेष मंजूरी दी है, ताकि लोग हड़ताल से पहले अपने जरूरी काम निपटा सकें.