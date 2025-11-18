ETV Bharat / business

PPF अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद क्या होता है? जानिए कौन सा विकल्प है फायदेमंद

हैदराबाद: आजकल छोटी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) काफी लोकप्रिय है. पीपीएफ अपनी आकर्षक ब्याज दरों और टैक्स लाभों के कारण छोटे बचतकर्ताओं को आकर्षित करता है. खास बात यह है कि कोई भी आम भारतीय नागरिक अपना PPF अकाउंट खोल सकता है और आप सालाना 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. सरकार PPF निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट प्रदान करती है. साथ ही इसके रिटर्न पर भी टैक्स नहीं लगता है. इस वजह से कई अन्य विकल्पों की तुलना में पीपीएफ एक बेहतर निवेश विकल्प बन गया है. इन सबके अलावा, PPF पर ऋण लेने का विकल्प भी मिलता है. आप आपात स्थिति में अपने PPF बैलेंस पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं. नियमों के मुताबिक, पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है, इससे पहले तक आपको अपने सक्रिये पीपीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी और ऋण लेने की सुविधा मिलती हैं. लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर उनके लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं? नियम के मुताबिक, पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद इसे आगे बढ़ने के लिए तीन विकल्प मिलते हैं: पहला, अकाउंट बंद करें और पूरी राशि निकाल लें. दूसरा, फ्रेश डिपॉजिट के बिना अकाउंट का विस्तार करें और तीसरा, फ्रेश डिपॉजिट के साथ यानी अंशदान के साथ अकाउंट का विस्तार करें. पीपीएफ अकाउंट बंद करने के नियम

अब अगर आप पहला विकल्प चुनते हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट को 15 वर्ष बाद ही बंद कर सकते हैं और आप पूरी राशि निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको उस बैंक शाखा या डाकघर में जाना होगा, जहां आपका पीपीएफ अकाउंट है. फिर आपको फॉर्म-सी भरकर जमा करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पूरा पैसा आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा. पीपीएफ अकाउंट बंद करने के लिए कुछ बैंकों में फॉर्म-सी के स्थान पर फॉर्म 2 का उपयोग किया जाता है.