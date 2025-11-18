PPF अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद क्या होता है? जानिए कौन सा विकल्प है फायदेमंद
PPF अकाउंट के लिए मैच्योरिटी अवधि 15 साल है. इसमें सालाना 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है.
हैदराबाद: आजकल छोटी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) काफी लोकप्रिय है. पीपीएफ अपनी आकर्षक ब्याज दरों और टैक्स लाभों के कारण छोटे बचतकर्ताओं को आकर्षित करता है. खास बात यह है कि कोई भी आम भारतीय नागरिक अपना PPF अकाउंट खोल सकता है और आप सालाना 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.
सरकार PPF निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट प्रदान करती है. साथ ही इसके रिटर्न पर भी टैक्स नहीं लगता है. इस वजह से कई अन्य विकल्पों की तुलना में पीपीएफ एक बेहतर निवेश विकल्प बन गया है. इन सबके अलावा, PPF पर ऋण लेने का विकल्प भी मिलता है. आप आपात स्थिति में अपने PPF बैलेंस पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं.
नियमों के मुताबिक, पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है, इससे पहले तक आपको अपने सक्रिये पीपीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी और ऋण लेने की सुविधा मिलती हैं.
लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर उनके लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं? नियम के मुताबिक, पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद इसे आगे बढ़ने के लिए तीन विकल्प मिलते हैं: पहला, अकाउंट बंद करें और पूरी राशि निकाल लें. दूसरा, फ्रेश डिपॉजिट के बिना अकाउंट का विस्तार करें और तीसरा, फ्रेश डिपॉजिट के साथ यानी अंशदान के साथ अकाउंट का विस्तार करें.
पीपीएफ अकाउंट बंद करने के नियम
अब अगर आप पहला विकल्प चुनते हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट को 15 वर्ष बाद ही बंद कर सकते हैं और आप पूरी राशि निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको उस बैंक शाखा या डाकघर में जाना होगा, जहां आपका पीपीएफ अकाउंट है. फिर आपको फॉर्म-सी भरकर जमा करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पूरा पैसा आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा. पीपीएफ अकाउंट बंद करने के लिए कुछ बैंकों में फॉर्म-सी के स्थान पर फॉर्म 2 का उपयोग किया जाता है.
दूसरा विकल्प, अगर आप मैच्योरिटी अवधि के बाद भी बिना अंशदान के अपने पीपीएफ अकाउंट का विस्तार करना चाहते हैं तो इसे पांच-पांच साल करके बढ़ा सकते हैं. इस विस्तारित अवधि के दौरान आप कुछ शर्तों के साथ आंशिक निकासी कर सकते हैं, लेकिन आप अतिरिक्त अंशदान या योगदान नहीं कर पाएंगे. आपके पीपीएफ खाते में जमा शेष राशि पर अगले पांच वर्षों तक ब्याज मिलता रहेगा. विस्तारित अवधि के दौरान आप साल में एक बार आंशिक निकासी कर सकते हैं.
अगर आप तीसरा विकल्प चुनते हैं तो मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी नए योगदान के साथ पीपीएफ अकाउंट जारी रखना चाहते हैं तो आपको मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले फॉर्म H भरकर बैंक या डाकघर को सूचित करना होगा. अगर आप यह फॉर्म जमा किए बिना योगदान करना जारी रखते हैं, तो आगे की कोई भी जमा राशि अनियमित मानी जाएगी और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. साथ ही, पीपीएफ अकाउंट जारी रखने का विकल्प चुने बिना 15 साल की अवधि के बाद जमा की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के दायरे में नहीं आएगी.
आंशिक निकासी के नियम
बिना योगदान के पीपीएफ अकाउंट का विस्तार करने का विकल्प चुनने पर आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार शेष राशि निकासी की सुविधा मिलेगी और शेष राशि पर ब्याज भी मिलेगा. वहीं, योगदान के साथ पीपीएफ अकाउंट का विस्तार करने पर आपको विस्तार अवधि के दौरान केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति होगी. इसके लिए, आपको फॉर्म सी भरना होगा. हालांकि, पांच साल की ब्लॉक अवधि के दौरान की गई कुल निकासी विस्तारित अवधि की शुरुआत में जमा शेष राशि के 60% से अधिक नहीं हो सकती.
