आ गई साल 2026 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट, जानें कब-कब मिलेगी छुट्टी

हैदराबाद: साल 2025 अब अंतिम दौर में है और लोग नए साल 2026 की तैयारियों में व्यस्त होते जा रहे हैं. इसी बीच केंद्रीय सरकार ने आगामी वर्ष के लिए पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है. यह कैलेंडर हर साल की तरह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा तैयार किया जाता है, ताकि वर्ष की शुरुआत से ही सरकारी कार्यालय, कर्मचारी और संस्थान अपने कामकाज, छुट्टियों और कार्यक्रमों की प्लानिंग सुव्यवस्थित कर सकें.

इस कैलेंडर में दो प्रकार की छुट्टियां शामिल होती हैं—

अनिवार्य (Gazetted Holidays)

वैकल्पिक (Restricted Holidays)

दोनों ही श्रेणियों की छुट्टियां 2026 में काफी व्यवस्थित ढंग से रखी गई हैं, जिससे कर्मचारियों को न केवल त्योहारों का लाभ मिलेगा, बल्कि कई मौकों पर लंबा वीकेंड बनाने का अवसर भी मिलेगा.

2026 के अनिवार्य (Gazetted) अवकाशों की विस्तृत सूची

सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 17 प्रमुख सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं. इनमें राष्ट्रीय पर्वों के साथ कई बड़े त्योहार भी शामिल हैं.