आ गई साल 2026 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट, जानें कब-कब मिलेगी छुट्टी
सरकार ने 2026 का सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है, आइए जानते हैं नए साल 2026 में आपको कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं.
Published : December 11, 2025 at 3:52 PM IST
हैदराबाद: साल 2025 अब अंतिम दौर में है और लोग नए साल 2026 की तैयारियों में व्यस्त होते जा रहे हैं. इसी बीच केंद्रीय सरकार ने आगामी वर्ष के लिए पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है. यह कैलेंडर हर साल की तरह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा तैयार किया जाता है, ताकि वर्ष की शुरुआत से ही सरकारी कार्यालय, कर्मचारी और संस्थान अपने कामकाज, छुट्टियों और कार्यक्रमों की प्लानिंग सुव्यवस्थित कर सकें.
इस कैलेंडर में दो प्रकार की छुट्टियां शामिल होती हैं—
- अनिवार्य (Gazetted Holidays)
- वैकल्पिक (Restricted Holidays)
दोनों ही श्रेणियों की छुट्टियां 2026 में काफी व्यवस्थित ढंग से रखी गई हैं, जिससे कर्मचारियों को न केवल त्योहारों का लाभ मिलेगा, बल्कि कई मौकों पर लंबा वीकेंड बनाने का अवसर भी मिलेगा.
2026 के अनिवार्य (Gazetted) अवकाशों की विस्तृत सूची
सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 17 प्रमुख सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं. इनमें राष्ट्रीय पर्वों के साथ कई बड़े त्योहार भी शामिल हैं.
- 26 जनवरी, सोमवार – गणतंत्र दिवस
- 4 मार्च, बुधवार – होली
- 21 मार्च, शनिवार – ईद-उल-फितर
- 26 मार्च, गुरुवार – राम नवमी
- 31 मार्च, मंगलवार – महावीर जयंती
- 3 अप्रैल, शुक्रवार – गुड फ्राइडे
- 1 मई, शुक्रवार – बुद्ध पूर्णिमा
- 27 मई, बुधवार – बकरीद
- 26 जून, शुक्रवार – मुहर्रम
- 15 अगस्त, शनिवार – स्वतंत्रता दिवस
- 26 अगस्त, बुधवार – ईद-ए-मिलाद
- 4 सितंबर, शुक्रवार – जन्माष्टमी
- 2 अक्टूबर, शुक्रवार – गांधी जयंती
- 20 अक्टूबर, मंगलवार – दशहरा
- 8 नवंबर, रविवार – दिवाली
- 24 नवंबर, मंगलवार – गुरु नानक जयंती
- 25 दिसंबर, शुक्रवार – क्रिसमस
इन अवकाशों के दौरान देशभर के केंद्रीय सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे.
वैकल्पिक (Restricted) छुट्टियों की पूरी सूची
रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे वे अवकाश होते हैं जिन्हें कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत, धार्मिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार चुन सकते हैं. 2026 में ऐसी छुट्टियों की विस्तृत सूची जारी हुई है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- न्यू ईयर – 1 जनवरी
- हजरत अली जन्मदिन – 3 जनवरी
- मकर संक्रांति / पोंगल / बिहू – 14 जनवरी
- बसंत पंचमी – 23 जनवरी
- गुरु रविदास जयंती – 1 फरवरी
- स्वामी दयानंद जयंती – 12 फरवरी
- महाशिवरात्रि – 15 फरवरी
- शिवाजी जयंती – 19 फरवरी
- होलिका दहन / डोल यात्रा – 3 मार्च
- गुड़ी पड़वा / उगादी – 19 मार्च
- जुमात-उल-विदा – 20 मार्च
- ईस्टर – 5 अप्रैल
- वैसाखी / बिहू – अप्रैल मध्य
- रवींद्रनाथ टैगोर जयंती – 9 मई
- रथ यात्रा – 16 जुलाई
- पारसी नववर्ष – 15 अगस्त
- ओणम – 26 अगस्त
- रक्षाबंधन – 28 अगस्त
- गणेश चतुर्थी – 14 सितंबर
- नवरात्रि सप्तमी से नवमी – 18 से 20 अक्टूबर
- वाल्मीकि जयंती – 26 अक्टूबर
- करवा चौथ – 29 अक्टूबर
- नरक चतुर्दशी – 8 नवंबर
- गोवर्धन पूजा – 9 नवंबर
- भाई दूज – 11 नवंबर
- छठ पूजा – 15 नवंबर
- गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस – 24 नवंबर
- हजरत अली जन्मदिन – 23 दिसंबर
- क्रिसमस ईव – 24 दिसंबर
कर्मचारी इनमें से चुनकर अपनी सुविधा अनुसार छुट्टी ले सकते हैं.
नए साल में राहत और सुविधा
सरकार द्वारा जारी कैलेंडर से साफ है कि 2026 में कर्मचारियों को कई अवसरों पर लंबा आराम, यात्रा या पारिवारिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों तरह की छुट्टियों की विस्तृत सूची आने वाले साल को और अधिक सुगम और योजनाबद्ध बनाने में मदद करेगी.
