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EPFO ने खातों में भेजा PF का ब्‍याज, ऐसे चेक करें

हैदराबाद : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खातों में ब्याज का पैसा जमा करा दिया है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 8.25 फीसदी की दर से ब्याज ट्रांसफर किया गया है, इसके साथ ही 15 जुलाई की तय तारीख तक करोड़ों खातों में ब्याज को क्रेडिट कर दिया गया है.

34 करोड़ खातों में ट्रांसफर हुआ ब्याज का पैसा

ईपीएफओ ने 2025-26 वित्तीय वर्ष का ब्याज एक दिन में ही लगभग 34 करोड़ खातों में भेज दिया है. ईपीएफओ ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इस वित्त वर्ष के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर लागू की है. मतलब जो भी ब्याज का पैसा लोगों के खाते में भेजा गया है वह इसी ब्याज दर के हिसाब से जोड़ा गया है. पहले कर्मचारियों को ईपीएफ का ब्याज मिलने के लिए अक्टूबर और नवंबर तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार ब्याज का पैसा काफी जल्दी आ गया है.

ईपीएफ खाते में कैसे चेक करें?