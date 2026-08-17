बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों की तैयारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द बनाएंगी हाई-लेवल कमेटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मजबूत बैंकिंग सेक्टर और एनपीए में कमी सबसे महत्वपूर्ण है
Published : August 17, 2026 at 2:54 PM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय 'पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026' का उद्घाटन किया. इस खास बैठक में उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र ('विकसित भारत') बनाने में देश के बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी. वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बड़े अधिकारियों से अपील की कि वे देश के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट और पूरी तरह व्यावहारिक योजनाएं तैयार करें.
20 साल से कम का समय: अब एक्शन की बारी
निर्मला सीतारमण ने याद दिलाया कि हम आज साल 2026 में खड़े हैं. विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अब 20 साल से भी कम का समय बचा है. बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य और उसकी नई दिशा पर फैसला करने के लिए यह सबसे सही और महत्वपूर्ण समय है. उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि आज देश का बैंकिंग सेक्टर अपने इतिहास के सबसे मजबूत दौर से गुजर रहा है. बैंकों का फंसा हुआ कर्ज (NPA) अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है. इस मजबूती के कारण अब बैंक किसी दबाव के बिना, खुलकर बड़े और कड़े आर्थिक सुधार लागू कर सकते हैं.
युवा आबादी पर विशेष ध्यान
वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने इस दो दिवसीय बैठक के लिए सात मुख्य विषय तय किए हैं. इसके लिए तैयार किए गए शोध दस्तावेजों में दुनिया भर की बेहतरीन बैंकिंग प्रणालियों को शामिल किया गया है. वित्त मंत्री ने युवाओं पर तैयार दस्तावेज का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने बताया कि भारत की कुल आबादी का 29% हिस्सा 15 से 29 वर्ष के युवाओं का है. इन युवाओं को उनकी उम्र और पढ़ाई के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है ताकि बैंक उनकी जरूरत के हिसाब से सही योजनाएं और लोन सुविधाएं ला सकें.
बनेगी हाई-पावर्ड कमेटी
वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक 'हाई-पावर्ड कमेटी' (उच्च स्तरीय समिति) बनाने जा रही है. इस दो दिवसीय सम्मेलन से जो भी ठोस और व्यावहारिक सुझाव निकलकर सामने आएंगे, वे इस नई कमेटी के लिए एक मजबूत आधार का काम करेंगे.
बैठक के पहले दिन वित्त मंत्री ने साफ किया कि वह केवल चर्चा नहीं, बल्कि ठोस परिणाम चाहती हैं. उन्होंने कहा कि वह सम्मेलन के दूसरे दिन फिर से शामिल होंगी और सभी सात विषयों पर हुए मंथन की विस्तृत रिपोर्ट खुद लेंगी. उनका पूरा जोर इस बात पर रहा कि चर्चा का अंत भविष्य की सटीक कार्ययोजना के साथ होना चाहिए.
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