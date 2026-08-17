ETV Bharat / business

बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों की तैयारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द बनाएंगी हाई-लेवल कमेटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( ani )

सौरभ शुक्ला नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय 'पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026' का उद्घाटन किया. इस खास बैठक में उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र ('विकसित भारत') बनाने में देश के बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी. वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बड़े अधिकारियों से अपील की कि वे देश के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट और पूरी तरह व्यावहारिक योजनाएं तैयार करें. 20 साल से कम का समय: अब एक्शन की बारी

निर्मला सीतारमण ने याद दिलाया कि हम आज साल 2026 में खड़े हैं. विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अब 20 साल से भी कम का समय बचा है. बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य और उसकी नई दिशा पर फैसला करने के लिए यह सबसे सही और महत्वपूर्ण समय है. उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि आज देश का बैंकिंग सेक्टर अपने इतिहास के सबसे मजबूत दौर से गुजर रहा है. बैंकों का फंसा हुआ कर्ज (NPA) अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है. इस मजबूती के कारण अब बैंक किसी दबाव के बिना, खुलकर बड़े और कड़े आर्थिक सुधार लागू कर सकते हैं.