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बदल रहा है Google Pay और PhonePe से पैसे भेजने का तरीका? RBI लागू कर सकता है यह नया नियम

ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों ने संदिग्ध यूपीआई ट्रांजैक्शन पर "Yes/No" पॉप-अप कंफर्मेशन का नया नियम आरबीआई को प्रस्तावित किया है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 4:21 PM IST

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हैदराबाद: भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है. हर छोटा-बड़ा दुकानदार और आम नागरिक आज यूपीआई (UPI) के जरिए पैसे का लेन-देन कर रहा है. लेकिन इसी रफ्तार के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. जालसाज अक्सर फोन कॉल, मैसेज या नकली कस्टमर केयर बनकर लोगों को धोखा देते हैं और उनसे तुरंत पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं. चूंकि यूपीआई पेमेंट तुरंत हो जाता है, इसलिए पीड़ित को तब तक समझ नहीं आता जब तक पैसा खाते से कट नहीं जाता.

इसी समस्या को रोकने के लिए बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सामने एक नया और बेहद सरल प्रस्ताव रखा है. इस नए नियम के तहत, आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक "Yes/No" (हां या ना) का पॉप-अप बॉक्स दिखाई देगा.

क्या है यह नया प्रस्ताव?
बैंकों का कहना है कि हर बड़े पेमेंट पर पाबंदी लगाने या उसे धीमा करने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय, बैंक एक ऐसी तकनीक (रिस्क-बेस्ड वेरिफिकेशन) का इस्तेमाल करेंगे जो केवल संदिग्ध ट्रांजैक्शन को पकड़ेगी.

अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं जो सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो पेमेंट पूरा होने से पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा. इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सच में इस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं? जब आप "Yes" पर क्लिक करेंगे, तभी पैसा आपके खाते से कटेगा. अगर आपको जरा भी शक हो, तो आप "No" दबाकर धोखाधड़ी से बच सकते हैं.

किन ट्रांजैक्शंस पर आएगा यह पॉप-अप?
यह नियम हर आम पेमेंट पर लागू नहीं होगा, ताकि आपकी रोजमर्रा की खरीदारी प्रभावित न हो. यह केवल तभी दिखेगा जब.

  • आप पहली बार किसी नए अनजान व्यक्ति को बड़ी रकम भेज रहे हों.
  • आपके सामान्य खर्च करने के तरीके से अचानक बहुत अलग और बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा हो.
  • आप किसी नए मोबाइल फोन या नई जगह से पहली बार पेमेंट कर रहे हों.

सभी पेमेंट्स को धीमा क्यों नहीं किया जा रहा?
कई लोगों का मानना है कि सभी बड़े पेमेंट्स पर कुछ समय की रोक (कूलिंग-ऑफ पीरियड) लगा देनी चाहिए. लेकिन बैंकों का मानना है कि इससे यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत—उसकी रफ्तार और सुविधा—खत्म हो जाएगी. करोड़ों व्यापारी और ग्राहक हर सेकंड यूपीआई पर निर्भर हैं. हर पेमेंट को धीमा करने से व्यापार ठप हो सकता है. इसलिए केवल "हाई-रिस्क" यानी संदिग्ध लेन-देन पर ही यह अतिरिक्त सुरक्षा कदम उठाया जाएगा.

यह नया नियम आपको सोचने का एक कीमती मौका देगा, जिससे आप ठगी का शिकार होने से बच सकेंगे. रिजर्व बैंक (RBI) फिलहाल इस प्रस्ताव की जांच कर रहा है और जल्द ही इस पर नए दिशानिर्देश जारी कर सकता है.

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