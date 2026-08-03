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बदल रहा है Google Pay और PhonePe से पैसे भेजने का तरीका? RBI लागू कर सकता है यह नया नियम

हैदराबाद: भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है. हर छोटा-बड़ा दुकानदार और आम नागरिक आज यूपीआई (UPI) के जरिए पैसे का लेन-देन कर रहा है. लेकिन इसी रफ्तार के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. जालसाज अक्सर फोन कॉल, मैसेज या नकली कस्टमर केयर बनकर लोगों को धोखा देते हैं और उनसे तुरंत पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं. चूंकि यूपीआई पेमेंट तुरंत हो जाता है, इसलिए पीड़ित को तब तक समझ नहीं आता जब तक पैसा खाते से कट नहीं जाता.

इसी समस्या को रोकने के लिए बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सामने एक नया और बेहद सरल प्रस्ताव रखा है. इस नए नियम के तहत, आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक "Yes/No" (हां या ना) का पॉप-अप बॉक्स दिखाई देगा.

क्या है यह नया प्रस्ताव?

बैंकों का कहना है कि हर बड़े पेमेंट पर पाबंदी लगाने या उसे धीमा करने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय, बैंक एक ऐसी तकनीक (रिस्क-बेस्ड वेरिफिकेशन) का इस्तेमाल करेंगे जो केवल संदिग्ध ट्रांजैक्शन को पकड़ेगी.

अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं जो सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो पेमेंट पूरा होने से पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा. इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सच में इस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं? जब आप "Yes" पर क्लिक करेंगे, तभी पैसा आपके खाते से कटेगा. अगर आपको जरा भी शक हो, तो आप "No" दबाकर धोखाधड़ी से बच सकते हैं.