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सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने की तैयारी

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: सरकारी बैंकों (PSBs) को लेकर मोदी सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, सरकारी बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की सीमा को 20 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 49 फीसदी किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और इस पर दूसरे मंत्रालयों से राय मांगी गई है.

सबसे बड़ी बात यह है कि देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक (RBI) ने भी सरकार के इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया है. आरबीआई ने हाल ही में सरकार को चिट्ठी लिखकर सिफारिश की है कि सरकारी बैंकों में एफडीआई की सीमा जल्द से जल्द बढ़ाई जाए.