सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने की तैयारी
सरकार सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने की तैयारी में है, जिसे आरबीआई का भी समर्थन मिला है.
Published : October 21, 2026 at 2:53 PM IST
नई दिल्ली: सरकारी बैंकों (PSBs) को लेकर मोदी सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, सरकारी बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की सीमा को 20 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 49 फीसदी किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और इस पर दूसरे मंत्रालयों से राय मांगी गई है.
सबसे बड़ी बात यह है कि देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक (RBI) ने भी सरकार के इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया है. आरबीआई ने हाल ही में सरकार को चिट्ठी लिखकर सिफारिश की है कि सरकारी बैंकों में एफडीआई की सीमा जल्द से जल्द बढ़ाई जाए.
सरकारी और प्राइवेट बैंकों में बड़ा अंतर
मौजूदा नियमों के मुताबिक, प्राइवेट बैंकों में 74 फीसदी तक विदेशी निवेश की इजाजत है, जबकि सरकारी बैंकों में यह सीमा सिर्फ 20 फीसदी पर सिमटी हुई है. सरकार के इस नए कदम से दोनों के बीच का यह बड़ा अंतर काफी हद तक कम हो जाएगा.
दिलचस्प बात यह है कि देश के 12 सरकारी बैंकों में से अभी किसी में भी 20 फीसदी की सीमा पूरी नहीं हुई है. इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में सबसे ज्यादा 11.07 फीसदी विदेशी निवेश है, जबकि केनरा बैंक 10.55 फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर है. हालांकि, वित्त मंत्रालय या आरबीआई की तरफ से अभी तक इसका कोई आधिकारिक एलान नहीं हुआ है.
देश में रिकॉर्ड तोड़ आ रहा है विदेशी पैसा
एक तरफ जहां दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मची है, वहीं भारत में विदेशी निवेशक जमकर पैसा लगा रहे हैं. डीपीआईआईटी (DPIIT) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश के भीतर आने वाला एफडीआई 6 फीसदी बढ़कर 19.81 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 18.62 अरब डॉलर था.
अगर कुल एफडीआई (जिसमें इक्विटी निवेश और दोबारा निवेश की गई कमाई शामिल है) की बात करें, तो इसमें करीब 22 फीसदी का बड़ा उछाल आया है और यह बढ़कर 30.65 अरब डॉलर हो गया है.
किस सेक्टर और राज्य को मिला सबसे ज्यादा फायदा?
सेक्टर: विदेशी निवेशकों की पहली पसंद सर्विस सेक्टर रहा, जहां 7.04 अरब डॉलर का निवेश आया. इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर और ट्रेडिंग का नंबर रहा.
राज्य: राज्यों के मामले में तमिलनाडु ने बाजी मारी है. तमिलनाडु को सबसे ज्यादा 5.95 अरब डॉलर का निवेश मिला. इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक का स्थान रहा.
अगर सरकार कैबिनेट नोट को मंजूरी दे देती है, तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म साबित हो सकता है.
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