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PF सैलरी लिमिट ₹15,000 से बढ़कर होगी ₹25,000; समझिए आपको क्या-क्या मिलेंगे फायदे

हैदराबाद: देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत अनिवार्य कवरेज की मासिक सैलरी लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. करीब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है. इससे पहले साल 2014 में इस सीमा को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था. वित्त मंत्रालय की हरी झंडी के बाद अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जा रहा है.

क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?

वर्तमान नियमों के मुताबिक, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर ₹15,000 प्रति माह तक है, तो उसका ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में शामिल होना अनिवार्य है. ₹15,000 से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ योजना वैकल्पिक हो जाती है और कंपनियों पर उन्हें अनिवार्य रूप से शामिल करने की कानूनी बाध्यता नहीं रहती. पिछले एक दशक में देश में महंगाई और शुरुआती वेतन स्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है. आज के समय में छोटे शहरों में भी शुरुआती बेसिक सैलरी ₹15,000 से ऊपर होती है, जिसके कारण एक बड़ा कामकाजी वर्ग इस अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा चक्र से बाहर चल रहा था. इसी विसंगति को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है.

कर्मचारियों और कंपनियों पर क्या होगा असर?

इस फैसले का सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन और उनके भविष्य के फंड पर पड़ेगा

रिटायरमेंट फंड और पेंशन में भारी इजाफा: इस बदलाव से ₹15,000 से ₹25,000 के बीच बेसिक सैलरी वाले लाखों नए कर्मचारी अनिवार्य पीएफ के दायरे में आएंगे. पीएफ खाते में हर महीने होने वाली कटौती बढ़ने से रिटायरमेंट के समय उनके हाथ में एक बहुत बड़ा कॉर्पस (फंड) आएगा. साथ ही, बेसिक सैलरी बढ़ने से पेंशन का आधार भी बड़ा हो जाएगा, जिससे भविष्य में मिलने वाली मासिक पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

इन-हैंड सैलरी में मामूली कमी: चूंकि पीएफ खाते में योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी से काटा जाता है, इसलिए अनिवार्य कटौती का दायरा बढ़ने से कर्मचारियों के बैंक खाते में हर महीने आने वाली टेक-होम सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है.