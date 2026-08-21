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बड़े बिजनेस के लिए बदलने जा रहा GST पंजीकरण का नियम, केंद्र और राज्यों ने मिलाया हाथ

बड़े बिजनेस के लिए आसान होगा GST रजिस्ट्रेशन, केंद्र और राज्य मिलकर बना रहे तेज मंजूरी और ऑटोमेशन के लिए एक समान नियम.

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सांकेतिक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 3:59 PM IST

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नई दिल्ली: बड़े कारोबारियों को बिजनेस शुरू करने में अब सरकारी कागजी कार्रवाई की वजह से देर नहीं लगेगी. केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारी मिलकर एक ऐसा नया नियम बना रहे हैं, जिससे बड़े व्यापारों को GST नंबर बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाएगा. इस योजना के तहत, हर महीने 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) ट्रांसफर करने वाली कंपनियों के लिए पूरे देश में एक जैसे दस्तावेज जमा करने का नियम लागू किया जाएगा.

राज्यों के अलग नियमों से मिलेगी मुक्ति
सरकारी विभाग (CBIC) के सीनियर अधिकारी संजय मंगल ने एक बड़े टैक्स सम्मेलन में बताया कि अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अलग-अलग राज्यों के टैक्स अधिकारी अपनी मर्जी से अलग-अलग कागजात मांगते हैं. इस वजह से कंपनियों के मन में डर रहता है और उनका काम भी अटक जाता है. अब सरकार इस उलझन को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक कॉमन गाइडलाइन (SOP) तैयार कर रही है. जब सभी राज्य इस पर सहमत हो जाएंगे, तब इस प्रस्ताव को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल की बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा.

रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का होगा ऑटोमेशन
इस नए बदलाव में सिर्फ नया रजिस्ट्रेशन ही आसान नहीं होगा, बल्कि पुरानी दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा. सरकार GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटर आधारित यानी ऑटोमैटिक करने जा रही है. टैक्स अधिकारी किस आधार पर किसी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं, उन नियमों को बिल्कुल साफ और सीधा किया जाएगा ताकि कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी न कर सके. इसके साथ ही GST पोर्टल पर फॉर्म भरते समय व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन गाइडेंस टूल्स और संकेत (टूल टिप्स) जोड़े जाएंगे ताकि गलती की गुंजाइश न रहे.

35% बड़े बिजनेस को मिलेगा सीधा फायदा
देश में इस समय करीब 1.68 करोड़ रजिस्टर्ड बिजनेस हैं. छोटे और कम जोखिम वाले व्यापारियों के लिए सरकार ने सितंबर 2025 में ही एक आसान नियम पास किया था, जिससे लगभग 65% रजिस्ट्रेशन बहुत आराम से हो रहे हैं. अब सरकार का पूरा ध्यान बाकी बचे 35% बड़े बिजनेस को राहत देने पर है. इस नए कदम से जहां एक तरफ फर्जी बिलों के जरिए होने वाली टैक्स चोरी और धोखाधड़ी रुकेगी, वहीं दूसरी तरफ बड़ी कंपनियों के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में अपना व्यापार फैलाना बहुत आसान हो जाएगा.

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