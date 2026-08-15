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पीएम मोदी ने MSMEs से कहा—40 देशों के व्यापार समझौतों का फायदा उठाएं, वैश्विक ब्रांड बनाएं

पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर MSMEs से व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में पहुंचाने का आह्वान किया.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 11:07 AM IST

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नई दिल्ली: 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए एक नया और महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है. प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) से वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थापित करने का आह्वान किया.

व्यापार समझौतों (FTAs) का लाभ उठाने पर जोर
प्रधानमंत्री ने बताया कि साल 2014 के बाद से भारत ने दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) किए हैं. उन्होंने कहा कि यह घरेलू व्यवसायों, विशेषकर छोटे उद्योगों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है. पीएम मोदी ने कहा, "हमें दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचना है. भारत में बनने वाली हर चीज़ वैश्विक बाजार का हिस्सा होनी चाहिए."

भाषण के दौरान उन्होंने कुछ प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया

  • कपड़ा उद्योग (Textiles): पंजाब के लुधियाना से लेकर तमिलनाडु के तिरुपुर तक के कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर विस्तार करना चाहिए.
  • मशीनरी और फार्मा: भारतीय मशीनों और जीवन रक्षक दवाओं की पहुंच दुनिया भर में बढ़ानी होगी.
  • सीफूड और मत्स्य पालन: तटीय राज्यों के मछुआरों और समुद्री खाद्य उद्योगों को इन समझौतों का सीधा लाभ उठाना चाहिए.

'ग्लोबल स्टैंडर्ड' और गुणवत्ता सर्वोपरि
अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता (Quality) पर विशेष जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर टिकने के लिए भारतीय उत्पादों को दुनिया के उच्चतम मानकों पर खरा उतरना होगा. जब उत्पाद विश्व स्तरीय होंगे, तभी भारतीय ब्रांड्स की साख मजबूत होगी.

अगले दशक के लिए बड़े आर्थिक लक्ष्य
भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने पांच बड़े लक्ष्य रखे हैं:

  • फॉर्च्यून 500 में भागीदारी: अगले 10 वर्षों में दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों (Fortune 500) की सूची में भारत की कम से कम 50 कंपनियों को शामिल करना.
  • शीर्ष 5 में भारतीय बैंक: दुनिया के सबसे बड़े पांच बैंकों में भारत के कम से कम एक बैंक को स्थान दिलाना.
  • फार्मा क्षेत्र में नेतृत्व: वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच दवा कंपनियों में भारत की कम से कम एक कंपनी का नाम दर्ज कराना.
  • प्रोफेशनल सर्विसेज का विस्तार: कानून, रेटिंग, कंसल्टिंग और अकाउंटिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े वैश्विक भारतीय ब्रांड्स का निर्माण करना.
  • तकनीक में दबदबा: भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियों को दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बनाना.

प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि भारत के पास मजबूत राजनीतिक स्थिरता, जीवंत लोकतंत्र, कुशल न्याय प्रणाली और प्रतिभाशाली कार्यबल है. इन बुनियादी ताकतों के दम पर भारतीय उद्योग दुनिया के बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- लाल किले से पीएम मोदी का महा-संकल्प: 2047 तक भारत में होंगे 50 फॉर्च्यून 500 कंपनियां और टॉप-5 वैश्विक बैंक

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