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पीएम मोदी ने MSMEs से कहा—40 देशों के व्यापार समझौतों का फायदा उठाएं, वैश्विक ब्रांड बनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ani )

नई दिल्ली: 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए एक नया और महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है. प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) से वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थापित करने का आह्वान किया. व्यापार समझौतों (FTAs) का लाभ उठाने पर जोर

प्रधानमंत्री ने बताया कि साल 2014 के बाद से भारत ने दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) किए हैं. उन्होंने कहा कि यह घरेलू व्यवसायों, विशेषकर छोटे उद्योगों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है. पीएम मोदी ने कहा, "हमें दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचना है. भारत में बनने वाली हर चीज़ वैश्विक बाजार का हिस्सा होनी चाहिए." भाषण के दौरान उन्होंने कुछ प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया कपड़ा उद्योग (Textiles): पंजाब के लुधियाना से लेकर तमिलनाडु के तिरुपुर तक के कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर विस्तार करना चाहिए.

पंजाब के लुधियाना से लेकर तमिलनाडु के तिरुपुर तक के कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर विस्तार करना चाहिए. मशीनरी और फार्मा: भारतीय मशीनों और जीवन रक्षक दवाओं की पहुंच दुनिया भर में बढ़ानी होगी.

भारतीय मशीनों और जीवन रक्षक दवाओं की पहुंच दुनिया भर में बढ़ानी होगी. सीफूड और मत्स्य पालन: तटीय राज्यों के मछुआरों और समुद्री खाद्य उद्योगों को इन समझौतों का सीधा लाभ उठाना चाहिए.