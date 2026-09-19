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पीएम मोदी का युवाओं को तोहफा: आज देश भर में बांटे गए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र

राष्ट्रीय रोजगार मेले के 20वें संस्करण में पीएम मोदी ने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे, जिससे अब तक कुल रिकॉर्ड 12.75 लाख भर्तियां हुईं.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 4:28 PM IST

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नई दिल्ली: भारत सरकार के 'मिशन-मोड' भर्ती अभियान ने आज एक और बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय रोजगार मेले के 20वें संस्करण के तहत देश भर के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस नए पड़ाव के साथ, अक्टूबर 2022 में शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक कुल 12.75 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल किया जा चुका है.

त्योहारों के इस मौसम में हजारों परिवारों के जीवन में आई इस नई खुशी पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कर्मचारी ऐसे महत्वपूर्ण समय में भारत सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, जब देश साल 2047 तक 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के महान संकल्प की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. उन्होंने नवनियुक्त युवाओं को याद दिलाया कि उनके द्वारा लिया गया हर निर्णय देश के इस महा-अभियान को मजबूत करने वाला होना चाहिए.

छोटे शहरों का दम: दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की युवा शक्ति की सराहना करते हुए भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने गर्व से रेखांकित किया कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सफलता अब केवल मेट्रो या बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रह गई है. प्रधानमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश के लगभग आधे (50%) मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आज टियर-2 और टियर-3 शहरों (छोटे कस्बों, गांवों और छोटे जिलों) में फल-फूल रहे हैं. इसका सीधा अर्थ है कि देश की नई अर्थव्यवस्था की कमान अब छोटे शहरों के युवाओं के हाथों में है, जो न केवल अपने नए विचारों पर काम कर रहे हैं बल्कि नई कंपनियां स्थापित कर स्थानीय स्तर पर दूसरों के लिए भी रोजगार के बड़े अवसर पैदा कर रहे हैं.

निजी क्षेत्र को बढ़ावा: 1 लाख करोड़ रुपये की योजना और प्रोत्साहन
सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' पर प्रकाश डाला. रोजगार के इकोसिस्टम को गति देने के लिए इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का विशाल बजट निर्धारित किया गया है.

इस ऐतिहासिक योजना का सीधा लाभ देश के लगभग 2 करोड़ युवाओं को मिलेगा, जिन्हें पहली बार औपचारिक कार्यबल में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. योजना के तहत, अपनी पहली नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन सीधे प्रदान किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, जो नियोक्ता (Employers) नए रोजगार सृजित कर रहे हैं, उन्हें भी सरकार वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देकर प्रेरित कर रही है.

वैश्विक बाजार और युवाओं की तैयारी: ₹60,000 करोड़ का आईटीआई अपग्रेड
भारतीय युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए किए गए सुधारों पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) किए हैं. ये समझौते भारतीय उद्यमियों और युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में करियर और व्यापार की असीम संभावनाएं खोल रहे हैं.

युवाओं की शिक्षा और हुनर को आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव ला रहे हैं. इसी दिशा में पीएम सेतु योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपये के निवेश से देश के 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का कायाकल्प और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें उद्योगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है.

प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन का उदाहरण देते हुए अंत में कहा कि भारत का समावेशी विकास मॉडल वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवा इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और युवा शक्ति की ओर बहुत उम्मीदों से देख रही है.

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