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पीएम मोदी का युवाओं को तोहफा: आज देश भर में बांटे गए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र

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नई दिल्ली: भारत सरकार के 'मिशन-मोड' भर्ती अभियान ने आज एक और बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय रोजगार मेले के 20वें संस्करण के तहत देश भर के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस नए पड़ाव के साथ, अक्टूबर 2022 में शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक कुल 12.75 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल किया जा चुका है. त्योहारों के इस मौसम में हजारों परिवारों के जीवन में आई इस नई खुशी पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कर्मचारी ऐसे महत्वपूर्ण समय में भारत सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, जब देश साल 2047 तक 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के महान संकल्प की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. उन्होंने नवनियुक्त युवाओं को याद दिलाया कि उनके द्वारा लिया गया हर निर्णय देश के इस महा-अभियान को मजबूत करने वाला होना चाहिए. छोटे शहरों का दम: दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की युवा शक्ति की सराहना करते हुए भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने गर्व से रेखांकित किया कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सफलता अब केवल मेट्रो या बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रह गई है. प्रधानमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश के लगभग आधे (50%) मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आज टियर-2 और टियर-3 शहरों (छोटे कस्बों, गांवों और छोटे जिलों) में फल-फूल रहे हैं. इसका सीधा अर्थ है कि देश की नई अर्थव्यवस्था की कमान अब छोटे शहरों के युवाओं के हाथों में है, जो न केवल अपने नए विचारों पर काम कर रहे हैं बल्कि नई कंपनियां स्थापित कर स्थानीय स्तर पर दूसरों के लिए भी रोजगार के बड़े अवसर पैदा कर रहे हैं.