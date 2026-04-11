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IPO Market Update: अगले हफ्ते कमाई का बड़ा मौका! खुल रहे हैं ये नए धांसू IPO, चेक करें डिटेल्स

हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में काफी हलचल देखने को मिलने वाली है. क्योंकि मेनबोर्ड और एसएमई (SME) दोनों ही सेगमेंट में कई कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और पावर जैसे अलग-अलग सेक्टर्स की ये कंपनियां बाजार से फंड जुटाने की तैयारी में हैं.

सिटियस ट्रांसनेट इनविट

अगले हफ्ते खुलने वाले आईपीओ में 'सिटियस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट' का इश्यू काफी चर्चा में है. यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) है, जो मुख्य रूप से सड़क और ट्रांसमिशन जैसी बड़ी परियोजनाओं में निवेश करता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह आईपीओ 17 अप्रैल को खुलेगा और 21 अप्रैल 2026 को बंद होगा. कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 1,340 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इसका अलॉटमेंट 22 अप्रैल को और शेयरों की लिस्टिंग 24 अप्रैल को बीएसई और एनएसई पर होने की उम्मीद है.

मेहुल टेलीकॉम आईपीओNew Listing & IPOs

टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी 'मेहुल टेलीकॉम' का आईपीओ भी 17 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच ही निवेश के लिए खुलेगा. कंपनी का लक्ष्य इस फ्रेश इश्यू के जरिए करीब 28 करोड़ रुपये जुटाना है. इस एसएमई आईपीओ के लिए प्राइस बैंड ₹96 से ₹98 प्रति शेयर तय किया गया है. इसके शेयरों की लिस्टिंग 24 अप्रैल को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होने की संभावना जताई जा रही है.

चल रहे आईपीओ और नई लिस्टिंग

बाजार में पहले से ही कुछ आईपीओ खुले हुए हैं, जिनमें निवेशक दांव लगा सकते हैं. पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी 'ओम पावर ट्रांसमिशन' का 150.06 करोड़ रुपये का आईपीओ 9 अप्रैल को खुला था और यह 13 अप्रैल को बंद होने जा रहा है. इसका प्राइस बैंड ₹166 से ₹175 प्रति शेयर है. इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े 'प्रॉपशेयर सेलेस्टिया' (REIT) का आईपीओ भी 16 अप्रैल तक खुला रहेगा.