AC और फ्रिज 10% तक महंगे होंगे, नए BEE स्टार रेटिंग नियम 1 जनवरी से लागू
1 जनवरी 2026 से BEE स्टार रेटिंग के नए नियम लागू होंगे, जिससे AC और फ्रिज की कीमतों में अधिकतम 10% तक वृद्धि संभव है.
Published : January 1, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : January 1, 2026 at 12:08 PM IST
नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत के साथ ही लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है, दरअसल, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (BEE) स्टार रेटिंग के सख्त नियम आज से लागू होंगे. जिससे कूलिंग उपकरणों जैसे रूम एयर कंडीशनर (RAC) और फ्रिज के दाम बढ़ सकते हैं. अनुमान है कि एसी की कीमतें लगभग 10 प्रतिशत और फ्रिज की कीमतें 5 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं.
GST लाभ पर असरइस कीमत वृद्धि से उपभोक्ताओं को सितंबर में मिली GST में छूट का लाभ लगभग खत्म हो जाएगा. रूम एसी पर कर दर में 10 प्रतिशत की कमी हुई थी. वहीं, रुपये के मुकाबले डॉलर की गिरावट और तांबे की बढ़ती कीमतें भी निर्माताओं के मार्जिन पर दबाव डाल रही हैं.
निर्माता कीमत बढ़ोतरी के लिए तैयारप्रमुख निर्माता जैसे Voltas, Daikin, Blue Star और Godrej Appliances ने कहा है कि वे इस बदलाव से परेशान नहीं हैं. उनका कहना है कि नई रेटिंग से कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद मिलेगी. Blue Star के एमडी बी. Thiagarajan के अनुसार, नई 5-स्टार एसी नई तकनीक वाला उत्पाद होगा, जो 2025 की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत महंगा होगा.
पुराने स्टार रेटिंग का असर1 जनवरी के बाद 2025 की 5-स्टार रेटिंग वाली एसी को 4-स्टार और 4-स्टार को 3-स्टार में बदला जाएगा. इसी तरह, 3-स्टार अब 2-स्टार के रूप में आएगा. इसका मतलब है कि पुराने स्टार रेटिंग वाले एसी की कीमतों में लगभग 5 प्रतिशत का अंतर होगा.
उद्योग विशेषज्ञों की रायGodrej Appliances के Kamal Nandi ने कहा कि मुद्रा का अवमूल्यन और कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से एसी और फ्रिज की कीमतों में वृद्धि निश्चित है. Voltas के Jayant Balan ने कहा कि नई नीति के कारण उपभोक्ता और व्यापारी पहले से ही कीमतों में बढ़ोतरी से बचने के लिए खरीदारी कर रहे हैं. Daikin के MD Kanwaljeet Jawa ने कहा कि 2012 से 2024 तक यह पांचवीं बार है जब ऊर्जा लेबलिंग मानक बढ़ाए गए हैं और उद्योग हमेशा सरकार के ऊर्जा दक्षता प्रयासों का समर्थन करता रहा है.
अन्य उपकरणों पर भी असरBEE ने 1 जनवरी से टीवी, LPG गैस स्टोव, कूलिंग टावर्स और चिलर्स पर भी स्टार लेबलिंग अनिवार्य कर दी है. इससे उपभोक्ता सही जानकारी के आधार पर उपकरण चुन सकेंगे और मानकीकरण सुनिश्चित होगा.
नई BEE स्टार रेटिंग के लागू होने से एसी और फ्रिज महंगे होंगे. हालांकि, यह कदम ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में वृद्धि के बावजूद उद्योग और उपभोक्ता इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं.
