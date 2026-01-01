ETV Bharat / business

AC और फ्रिज 10% तक महंगे होंगे, नए BEE स्टार रेटिंग नियम 1 जनवरी से लागू

नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत के साथ ही लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है, दरअसल, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (BEE) स्टार रेटिंग के सख्त नियम आज से लागू होंगे. जिससे कूलिंग उपकरणों जैसे रूम एयर कंडीशनर (RAC) और फ्रिज के दाम बढ़ सकते हैं. अनुमान है कि एसी की कीमतें लगभग 10 प्रतिशत और फ्रिज की कीमतें 5 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं.

GST लाभ पर असरइस कीमत वृद्धि से उपभोक्ताओं को सितंबर में मिली GST में छूट का लाभ लगभग खत्म हो जाएगा. रूम एसी पर कर दर में 10 प्रतिशत की कमी हुई थी. वहीं, रुपये के मुकाबले डॉलर की गिरावट और तांबे की बढ़ती कीमतें भी निर्माताओं के मार्जिन पर दबाव डाल रही हैं.

निर्माता कीमत बढ़ोतरी के लिए तैयारप्रमुख निर्माता जैसे Voltas, Daikin, Blue Star और Godrej Appliances ने कहा है कि वे इस बदलाव से परेशान नहीं हैं. उनका कहना है कि नई रेटिंग से कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद मिलेगी. Blue Star के एमडी बी. Thiagarajan के अनुसार, नई 5-स्टार एसी नई तकनीक वाला उत्पाद होगा, जो 2025 की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत महंगा होगा.

पुराने स्टार रेटिंग का असर1 जनवरी के बाद 2025 की 5-स्टार रेटिंग वाली एसी को 4-स्टार और 4-स्टार को 3-स्टार में बदला जाएगा. इसी तरह, 3-स्टार अब 2-स्टार के रूप में आएगा. इसका मतलब है कि पुराने स्टार रेटिंग वाले एसी की कीमतों में लगभग 5 प्रतिशत का अंतर होगा.