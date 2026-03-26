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एक अप्रैल से 900 आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि की घोषणा

नई दिल्ली : एक अप्रैल से करीब 900 दवाओं के दाम बढ़ाने की घोषणा की गई है. भारत के औषधि मूल्य नियामक और राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) के निर्देश के बाद इसकी जानकारी दी गई है.

जिन दवाओं की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, उनमें दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं. कीमतों में 1 अप्रैल से लगभग 0.65 प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है. हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में यह वृद्धि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से संबंधित नहीं है.

ईटीवी भारत को भारतीय औषधि उद्योग परिसंघ (सीआईपीआई) के सलाहकार विनोद कलानी ने कहा, “राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल निर्धारित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में यह वृद्धि एक नियमित प्रक्रिया है. इसका ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध से कोई संबंध नहीं है.”

रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने एक कार्यालय ज्ञापन में घोषणा की है कि निर्माता सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल निर्धारित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं.

ईटीवी भारत के पास मौजूद ज्ञापन में कहा गया है, “वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2025 में डब्ल्यूपीआई में वर्ष 2024 की इसी अवधि की तुलना में (+)0.64956% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है.”