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त्योहारों से पहले बड़ा झटका! 1 अक्टूबर से महंगे होंगे AC, TV और फ्रिज

नई दिल्ली: इस साल त्योहारी सीजन में घरेलू उपकरण खरीदना आम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने वाला है. आगामी 1 अक्टूबर 2026 से एयर कंडीशनर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की कीमतों में 3 से 8 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने जा रही है.

किस उपकरण पर कितना बढ़ेगा दाम? बाजार विश्लेषकों के अनुसार, सबसे ज्यादा असर एयर कंडीशनर की कीमतों पर देखने को मिलेगा:

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कीमतों में इजाफा करने की पूरी तैयारी कर ली है. उद्योग जगत के लिए यह साल 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी का तीसरा दौर है, जिससे इस बार दिवाली की शॉपिंग महंगी होना तय माना जा रहा है.

दिग्गज कंपनियों ने किया कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान

इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से आज तक ने पुष्टि की है कि Blue Star, Godrej Appliances, Haier, Daikin, LG, Bosch और Super Plastronics (SPPL) जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाने का आधिकारिक निर्णय ले लिया है. हैयर इंडिया जहां 1 अक्टूबर से एसी की कीमतें 5% बढ़ा रही है, वहीं एलजी और बॉश ने भी करीब 5% की बढ़ोतरी तय की है. हालांकि, पैनासोनिक जैसी कुछ कंपनियां फिलहाल बाजार की स्थिति का मूल्यांकन कर रही हैं.

क्यों बढ़ाई जा रही हैं कीमतें?

कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई व्यापक आर्थिक दबावों के कारण कीमतें बढ़ाना अब उनके लिए अपरिहार्य हो गया है

कच्चे माल की महंगाई: एसी और टीवी निर्माण में प्रमुखता से इस्तेमाल होने वाले तांबा, एल्युमिनियम, स्टील और प्लास्टिक की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं.

एसी और टीवी निर्माण में प्रमुखता से इस्तेमाल होने वाले तांबा, एल्युमिनियम, स्टील और प्लास्टिक की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. भू-राजनीतिक संकट: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर माल ढुलाई का खर्च काफी बढ़ गया है.

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर माल ढुलाई का खर्च काफी बढ़ गया है. करेंसी मार्केट में उतार-चढ़ाव: डॉलर के मुकाबले रुपये में आ रहे उतार-चढ़ाव ने विदेशी पार्ट्स के आयात को काफी महंगा कर दिया है.

ग्राहकों के लिए राहत: दिवाली तक मिलेगा पुराना स्टॉक

इस महंगाई के बीच उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर भी है. गोदरेज अप्लायंसेज के अनुसार, वर्तमान में डीलर्स और रिटेल स्टोर्स के पास पुरानी कीमतों पर खरीदा गया स्टॉक उपलब्ध है जो लगभग 1 से 1.5 महीने तक चल सकता है.

इसका मतलब यह है कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत के दौरान ग्राहकों को पुराना सामान पुरानी एमआरपी (MRP) पर ही मिलेगा, जिस पर वे बैंक ऑफर्स और फेस्टिव डिस्काउंट का फायदा उठा सकेंगे. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि असली महंगाई का असर दिवाली के तुरंत बाद दिखेगा, जब नया स्टॉक नई दरों के साथ बाजार में उतारा जाएगा. इसलिए समझदारी इसी में है कि अगर आप कोई बड़ा होम अप्लायंस खरीदने की सोच रहे हैं, तो त्योहारों के शुरुआती दिनों में ही अपनी खरीदारी पूरी कर लें.

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