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भारत के लिए गर्व का क्षण: IAS विवेक अग्रवाल बने FATF के नए उपाध्यक्ष, पहली बार देश को मिला यह गौरव

नई दिल्ली: वैश्विक मंच पर भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है. भारत के वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का नया उपाध्यक्ष चुना गया है. यह पहला मौका है जब इस शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था में किसी भारतीय को इतने बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एफएटीएफ की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई. इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है.

कौन हैं आईएएस विवेक अग्रवाल?

विवेक अग्रवाल मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं. वह वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं. इस नए पद पर उनका कार्यकाल जुलाई 2026 से शुरू होकर जून 2027 तक एक साल के लिए रहेगा. वह यूनाइटेड किंगडम (UK) के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे. विवेक अग्रवाल को वित्तीय मामलों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का गहरा अनुभव है. इससे पहले वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं और एफएटीएफ में भारतीय दल का नेतृत्व भी कर चुके हैं.

"वैश्विक वित्तीय प्रणाली रहेगी सुरक्षित" — विवेक अग्रवाल

इस बड़ी नियुक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विवेक अग्रवाल ने कहा कि यह संगठन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ भारत के कड़े कदमों और मजबूत नीतियों को दर्शाता है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह दुनिया की वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे. भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस पद पर भारतीय अधिकारी के आने से आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाने में भारत की भूमिका और ज्यादा मजबूत होगी.