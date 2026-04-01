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LPG के बाद प्रीमियम पेट्रोल-डीजल के दामों में लगी आग, सरकार ने बढ़ाया रेट; जानें आज का ताजा भाव

IOC ने दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल ₹11 और डीजल ₹1.50 महंगा किया, हालांकि सामान्य पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखी गईं.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 2:06 PM IST

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नई दिल्ली: देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपने प्रीमियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है. जहां एक ओर प्रीमियम सेगमेंट के पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं, वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि नियमित पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

प्रीमियम ईंधन के दाम में बड़ा इजाफा
इंडियन ऑयल के अनुसार, दिल्ली में XP100 पेट्रोल की कीमत अब 160 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 149 रुपये थी. 11 रुपये की यह बड़ी वृद्धि उन उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी जो अपनी लक्जरी कारों और हाई-परफॉरमेंस मोटरसाइकिलों के लिए इस उच्च-ऑक्टेन ईंधन का उपयोग करते हैं. इसी तरह, कंपनी ने एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल (प्रीमियम डीजल) के दाम भी बढ़ा दिए हैं. अब दिल्ली में इसकी कीमत 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

नियमित पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, सरकार और तेल कंपनियों ने आम जनता के इस्तेमाल वाले नियमित पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है. वहीं, आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है.

एलपीजी के दामों में भी लगी आग
ईंधन क्षेत्र में केवल प्रीमियम तेल ही नहीं, बल्कि कमर्शियल एलपीजी और हवाई ईंधन (ATF) की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है. दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 195.50 रुपये की वृद्धि की गई है.

वैश्विक तनाव का असर
ईंधन की कीमतों में यह फेरबदल पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई तेजी के बीच हुआ है. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान पर सैन्य हमले अगले तीन हफ्तों में रुक सकते हैं, जिससे बाजार में थोड़ी स्थिरता आने की उम्मीद है. दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी कंपनियों को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

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