प्री-अप्रूव्ड पर्सनल Loan, आसान ऑफर के पीछे छिपा है खतरा, ये 5 बातें जरूर जानें

प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन आकर्षक दिखता है, लेकिन फीस, शर्तें, पेनल्टी और EMI की पूरी जानकारी लेकर ही लेना सुरक्षित है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 11:54 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: आजकल मोबाइल पर कई लोगों को अचानक संदेश आता है कि वे प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए पात्र हैं. बिना बैंक जाने, बिना कागजी प्रक्रिया के और मिनटों में पैसे आपके अकाउंट में. यह ऑफर सुनने में बहुत आसान और फायदेमंद लगता है, खासकर तब जब पैसों की तुरंत जरूरत हो.

लेकिन इस आसान दिखने वाले विकल्प के पीछे कई बार जोखिम छिपा होता है. कम EMI वाले लोन में छिपा ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और कठोर नियम भविष्य में परेशानी का कारण बन सकते हैं. ऐसे में किसी भी ऑफर पर तुरंत हां कहने से पहले इन पांच महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है.

1. ब्याज दर और उसका प्रकार समझें
लोग अक्सर सिर्फ ब्याज दर देखकर लोन लेने का निर्णय कर लेते हैं. लेकिन यह ध्यान रखें कि दर फिक्स है या फ्लोटिंग. शुरुआती दर कम लग सकती है, लेकिन समय के साथ बढ़ सकती है. आपकी वास्तविक दर आपकी आय, नौकरी, क्रेडिट स्कोर और पिछले लोन रिकॉर्ड पर निर्भर करती है. इसलिए हमेशा लिखित में वास्तविक दर की पुष्टि करें.

2. खाते में मिलने वाली राशि की जांच करें
कई बार लोन अप्रूव होने के बाद प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस और अन्य शुल्क काट दिए जाते हैं. इससे आपके अकाउंट में मिलने वाली राशि कम हो सकती है. इसलिए यह स्पष्ट कर लें कि नेट कितने रुपये आपको मिलेंगे.

3. प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर की शर्तें जानें
लोन को पूरा टेन्योर पूरा किए बिना बंद करना आम बात है. ऐसे में प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज लागू हो सकते हैं. लोन लेने से पहले देखें कि क्या पार्ट पेमेंट की सुविधा है, लॉक-इन पीरियड कितना है और जल्दी बंद करने पर कितना शुल्क लगेगा.

4. EMI कम है तो टेन्योर और कुल ब्याज देखें
कम EMI आकर्षक लगती है, लेकिन लंबा टेन्योर अधिक ब्याज का कारण बन सकता है. इसलिए सिर्फ EMI पर ध्यान न दें, कुल चुकाने वाली राशि और EMI की तारीख बदलने या टेन्योर घटाने की संभावना जरूर जांचें.

5. लेंडर का व्यवहार और पेनल्टी देखें
कभी-कभी तकनीकी या अन्य कारणों से EMI मिस हो जाती है. कुछ लेंडर तुरंत भारी पेनल्टी चार्ज लगाते हैं और क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए लेंडर की विश्वसनीयता और कस्टमर सर्विस का मूल्यांकन करना जरूरी है.

प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन एक आकर्षक सुविधा है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के लेना जोखिम भरा हो सकता है. नियम, फीस, ब्याज दर और लेंडर की शर्तों को समझकर ही निर्णय लेना बुद्धिमानी है.

संपादक की पसंद

