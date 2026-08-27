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बिना गारंटी ₹20 लाख का लोन दे रही सरकार, जानिए किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोगो ( Ians )

हैदराबाद: यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा काम-धंधे को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है. सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (PMMY) के तहत अब बिना किसी गारंटी के ₹20 लाख तक का बिजनेस लोन दिया जा रहा है. पहले इस योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम लोन राशि केवल ₹10 लाख थी. लेकिन बजट में की गई घोषणा के बाद सरकार ने छोटे उद्यमियों की हौसला-अफजाई के लिए इसकी सीमा को दोगुना यानी ₹20 लाख कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा. अब 3 नहीं, बल्कि 4 श्रेणियों में मिलेगा मुद्रा लोन

सरकार ने लोन की सीमा बढ़ाने के साथ ही योजना के ढांचे में भी बदलाव किया है. अब मुद्रा योजना को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है शिशु लोन: नए और बेहद छोटे स्तर के काम के लिए ₹50,000 तक का लोन.

नए और बेहद छोटे स्तर के काम के लिए ₹50,000 तक का लोन. किशोर लोन: थोड़े स्थापित हो चुके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ₹50,000 से ₹5 लाख तक का लोन.

थोड़े स्थापित हो चुके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ₹50,000 से ₹5 लाख तक का लोन. तरुण लोन: व्यापार के बड़े विस्तार के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का लोन.

व्यापार के बड़े विस्तार के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का लोन. तरुण प्लस लोन: यह नई श्रेणी है, जिसके तहत ₹10 लाख से ₹20 लाख तक का लोन दिया जा रहा है.