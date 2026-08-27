बिना गारंटी ₹20 लाख का लोन दे रही सरकार, जानिए किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
पीएम मुद्रा योजना के तहत अब छोटे कारोबारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के ₹20 लाख तक का लोन मिलेगा.
Published : August 27, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 4:09 PM IST
हैदराबाद: यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा काम-धंधे को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है. सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (PMMY) के तहत अब बिना किसी गारंटी के ₹20 लाख तक का बिजनेस लोन दिया जा रहा है.
पहले इस योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम लोन राशि केवल ₹10 लाख थी. लेकिन बजट में की गई घोषणा के बाद सरकार ने छोटे उद्यमियों की हौसला-अफजाई के लिए इसकी सीमा को दोगुना यानी ₹20 लाख कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा.
अब 3 नहीं, बल्कि 4 श्रेणियों में मिलेगा मुद्रा लोन
सरकार ने लोन की सीमा बढ़ाने के साथ ही योजना के ढांचे में भी बदलाव किया है. अब मुद्रा योजना को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है
- शिशु लोन: नए और बेहद छोटे स्तर के काम के लिए ₹50,000 तक का लोन.
- किशोर लोन: थोड़े स्थापित हो चुके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ₹50,000 से ₹5 लाख तक का लोन.
- तरुण लोन: व्यापार के बड़े विस्तार के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का लोन.
- तरुण प्लस लोन: यह नई श्रेणी है, जिसके तहत ₹10 लाख से ₹20 लाख तक का लोन दिया जा रहा है.
किसे मिलेगा यह ₹20 लाख का लोन?
बिना गारंटी के मिलने वाले इस लोन के लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम तय किए हैं
- पुराने सफल उद्यमी: ₹20 लाख तक का नया 'तरुण प्लस' लोन केवल उन उद्यमियों को मिलेगा, जिन्होंने पहले मुद्रा योजना के तहत 'तरुण' श्रेणी का लोन लिया था और उसे समय पर व सफलतापूर्वक चुकाया है.
- छोटे व्यवसायी व एमएसएमई: गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्यम इसके पात्र हैं. इसमें छोटे निर्माता, सर्विस सेक्टर के लोग, दुकानदार, फल-सब्जी विक्रेता और रीटेलर्स शामिल हैं.
- आयु सीमा: आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
बिना गारंटी लोन का क्या मतलब है?
इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह गारंटी-मुक्त है. इसका मतलब है कि लोन स्वीकृत कराने के लिए आपको बैंक के पास अपना घर, जमीन, दुकान या सोना गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. इस लोन की सुरक्षा सरकार के 'क्रेडिट गारंटी फंड' द्वारा की जाती है.
आवेदन कैसे करें?
मुद्रा लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और डिजिटल बनाया गया है
- ऑनलाइन आवेदन: आवेदक केंद्र सरकार के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म JanSamarth Portal पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
- ऑफलाइन आवेदन: आप अपने नजदीकी सरकारी बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), या रजिस्टर्ड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की शाखा में जाकर भी सीधे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आपके व्यवसाय का एक स्पष्ट खाका.
सावधान: फ्रॉड से बचें
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने आगाह किया है कि मुद्रा लोन के नाम पर बाजार में कई फर्जी एजेंट और वेबसाइटें सक्रिय हैं. ध्यान रहे कि सरकार या बैंक लोन पास करने के लिए कभी भी कोई एडवांस फीस, फाइल चार्ज या कमीशन नहीं मांगते हैं. किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें.
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