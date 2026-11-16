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PPF: 500 रुपये की चूक से अकाउंट हो जाएगा इनएक्टिव, तो पुराने निवेश का क्या होगा और ब्याज मिलेगा या नहीं?

पीपीएफ में निवेश के नियम (सांकेतिक फोटो) ( Getty Image )

नई दिल्ली: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) देश के उन चुनिंदा निवेश ऑप्शन में से एक है, जहां सॉवरेन गारंटी के साथ टैक्स-फ्री रिटर्न (EEE स्टेटस) का भरोसा मिलता है. सुरक्षित निवेश और रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करने वाले मिडिल क्लास निवेशकों के लिए यह 15 साल की एक मजबूत योजना मानी जाती है.

लेकिन कई निवेशक एक छोटी सी तकनीकी शर्त को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये का अनिवार्य योगदान. अगर आप किसी भी साल यह न्यूनतम राशि जमा करना भूल जाते हैं, तो आपका पीपीएफ अकाउंट तुरंत इनएक्टिव या डोरमैंट कैटगरी में डाल दिया जाता है. बाहर से यह सिर्फ 500 रुपये की मामूली चूक लगती है, लेकिन लॉन्ग-टर्म प्लानिंग में यह आपकी पूरी वेल्थ स्ट्रैटेजी को पटरी से उतार सकती है.