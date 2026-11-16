PPF: 500 रुपये की चूक से अकाउंट हो जाएगा इनएक्टिव, तो पुराने निवेश का क्या होगा और ब्याज मिलेगा या नहीं?
PPF: अगर पीपीएफ में निवेश रूक गया, तो पहले से जमा पैसों का क्या होगा? राहत की बात ये है कि पैसा डूबता नहीं है.
Published : November 16, 2026 at 3:59 PM IST
नई दिल्ली: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) देश के उन चुनिंदा निवेश ऑप्शन में से एक है, जहां सॉवरेन गारंटी के साथ टैक्स-फ्री रिटर्न (EEE स्टेटस) का भरोसा मिलता है. सुरक्षित निवेश और रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करने वाले मिडिल क्लास निवेशकों के लिए यह 15 साल की एक मजबूत योजना मानी जाती है.
लेकिन कई निवेशक एक छोटी सी तकनीकी शर्त को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये का अनिवार्य योगदान. अगर आप किसी भी साल यह न्यूनतम राशि जमा करना भूल जाते हैं, तो आपका पीपीएफ अकाउंट तुरंत इनएक्टिव या डोरमैंट कैटगरी में डाल दिया जाता है. बाहर से यह सिर्फ 500 रुपये की मामूली चूक लगती है, लेकिन लॉन्ग-टर्म प्लानिंग में यह आपकी पूरी वेल्थ स्ट्रैटेजी को पटरी से उतार सकती है.
आपके पुराने पैसे का क्या होगा?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर निवेश रुक गया तो पहले जमा किए गए पैसे का क्या होगा? राहत की बात यह है कि आपका पैसा डूबता नहीं है. इनएक्टिव खाते पर मौजूद बैलेंस पर सरकार द्वारा तय ब्याज फिलहाल 7.1 फीसदी मिलता रहता है.
यानी आपका पुराना पैसा बढ़ता रहेगा, लेकिन जब तक अकाउंट दोबारा शुरू नहीं होता, आप इसमें नया पैसा जमा नहीं कर सकेंगे. नए निवेश के अभाव में 15 साल की मैच्योरिटी पर बनने वाला रिटायरमेंट फंड अनुमान से काफी कम रह जाएगा.
फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या होगा असर?
पीपीएफ खाते के इनएक्टिव होते ही निवेशक के कई अहम अधिकार फ्रीज हो जाते हैं. एक्टिव पीपीएफ खाते पर तीसरे से छठे साल के दौरान सस्ते लोन की सुविधा मिलती है और 7वें साल से आंशिक निकासी की अनुमति होती है. लेकिन खाता इनएक्टिव होते ही लोन और विदड्रॉल दोनों रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं। इमरजेंसी के वक्त आप अपने ही जमा पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते.
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर की धारा 80C का लाभ मिलता है. जब तक खाता इनएक्टिव रहेगा, आप नया डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे, जिससे उस वित्तीय वर्ष में टैक्स छूट का फायदा हाथ से निकल जाएगाय इसके अलावा, खाता 15 साल में मैच्योर तो होगा, लेकिन इनएक्टिव रहने की स्थिति में मैच्योरिटी कॉर्पस को क्लेम करने और उसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाने में अड़चनें आएंगी.
बंद अकाउंट कैसे चालू करें, कितनी लगती है पैनाल्टी?
राहत की बात यह है कि इनएक्टिव खाते को 15 साल की अवधि के दौरान कभी भी दोबारा चालू कराया जा सकता है. इसके लिए अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस की उस होम ब्रांच में जाना होगा, जहां आपका पीपीएफ अकाउंट है, और खाता री-एक्टिवेशन के लिए एक लिखित दरखास्त देनी होगी.
जितने साल आपने डिपॉजिट नहीं किया, हर छूटे हुए साल के लिए 50 रुपये की दर से पेनाल्टी देनी होगी. साथ ही हर छूटे हुए साल के लिए 500 रुपये का अनिवार्य न्यूनतम डिपॉजिट भी जमा करना होगा. मान लें आपका पीपीएफ खाता लगातार 3 साल तक इनएक्टिव रहा है, तो इसे दोबारा शुरू कराने के लिए आपको कुल 1,650 रुपये का भुगतान करना होगा. इसमें 3 साल की पेनाल्टी 150 रुपये और 3 साल का बकाया 1,500 रुपये शामिल होगा। यह राशि चुकाते ही आपका पीपीएफ खाता फिर से एक्टिव हो जाएगा.
भविष्य में चूक से बचने के लिए टिप्स
1. अपने सेविंग्स अकाउंट से पीपीएफ में ऑटो-पे या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करें ताकि हर महीने तय रकम खुद ट्रांसफर हो जाए.
2. लम्पसम निवेश करने वाले निवेशक वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 5 अप्रैल से पहले पैसा जमा कर दें. इससे पूरे साल का अधिकतम ब्याज मिलता है और 31 मार्च की डेडलाइन छूटने का डर भी खत्म हो जाता है.
3. हर साल 15 मार्च के लिए रिमाइंडर सेट करें ताकि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले अकाउंट स्टेटस चेक किया जा सके.
4. नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए समय-समय पर पीपीएफ स्टेटमेंट और स्टेटस जरूर जांचते रहें.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की स्कीम में निवेश सलाह नहीं देता है.)
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