PPF के जरिए बनाएं ऐसा फंड, जो हर महीने देगा 24,000 रुपये, देखें डिटेल्स

25 साल की उम्र में PPF शुरू करें, 15 साल बाद मैच्योरिटी के बाद लगातार ब्याज से हर साल लाखों की आमदनी पाएं.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: अगर आप चाहते हैं कि 40 की उम्र तक आपके पास जॉब के अलावा एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बन जाए, तो PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) आपके लिए यह आसान जुगाड़ कर सकता है. PPF को लॉन्ग टर्म निवेश और टैक्स बेनिफिट के लिए तो जाना जाता है, लेकिन सही रणनीति अपनाने पर यह आपकी कमाई भी करवा सकता है.

सबसे पहले आपको समझना होगा कि PPF में बगैर योगदान के ब्याज कमाने का तरीका है. इसके लिए आपको 25 साल की उम्र से लगातार 15 साल तक निवेश करना होगा. PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है. इस अवधि के बाद आपकी उम्र 40 साल होगी और मैच्योरिटी के बाद आपको निवेश की गई राशि पर लगातार ब्याज मिलने लगेगा.

यह कमाई मुख्य रूप से ब्याज से होगी. यदि आप मैच्योरिटी के बाद फंड को निकालते नहीं हैं, तो यह PPF Extension Without Contribution के रूप में खुद-ब-खुद बढ़ता रहता है. इसके लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं होती. आप चाहे तो इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं या जमा रहकर उस पर सालाना ब्याज कमा सकते हैं.

आइए आंकड़ों से समझें. PPF में अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना निवेश किया जा सकता है. यदि आप 15 साल तक यही राशि निवेश करते हैं, तो कुल निवेश ₹22,50,000 होगा. मौजूदा ब्याज दर 7.1% के अनुसार इस पर लगभग ₹18,18,209 का ब्याज मिलेगा. ऐसे में मैच्योरिटी पर आपका कुल फंड ₹40,68,209 तक पहुंच जाएगा.

अब जब आप इस मैच्योर फंड को अकाउंट में ही रखेंगे, तो सालाना ब्याज के रूप में ₹2,88,842 कमाई होगी. इसे मासिक रूप में देखें तो यह लगभग ₹24,070 प्रतिमाह की आय देता है. यह पैसा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप इसे अकाउंट में रखते हैं.

इसके अलावा, PPF में कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के साथ एक्सटेंशन का विकल्प भी है. इसके लिए मैच्योरिटी के 1 साल से पहले आवेदन देना जरूरी है. इस प्रकार आप अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में कई बार एक्सटेंड कर सकते हैं और लगातार ब्याज कमा सकते हैं.

ध्यान देने वाली बात यह है कि PPF की ब्याज दर समय-समय पर बदल सकती है. वर्तमान में यह 7.1% है, लेकिन भविष्य में सरकारी नीतियों के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है.

