PPF के जरिए बनाएं ऐसा फंड, जो हर महीने देगा 24,000 रुपये, देखें डिटेल्स

हैदराबाद: अगर आप चाहते हैं कि 40 की उम्र तक आपके पास जॉब के अलावा एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बन जाए, तो PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) आपके लिए यह आसान जुगाड़ कर सकता है. PPF को लॉन्ग टर्म निवेश और टैक्स बेनिफिट के लिए तो जाना जाता है, लेकिन सही रणनीति अपनाने पर यह आपकी कमाई भी करवा सकता है.

सबसे पहले आपको समझना होगा कि PPF में बगैर योगदान के ब्याज कमाने का तरीका है. इसके लिए आपको 25 साल की उम्र से लगातार 15 साल तक निवेश करना होगा. PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है. इस अवधि के बाद आपकी उम्र 40 साल होगी और मैच्योरिटी के बाद आपको निवेश की गई राशि पर लगातार ब्याज मिलने लगेगा.

यह कमाई मुख्य रूप से ब्याज से होगी. यदि आप मैच्योरिटी के बाद फंड को निकालते नहीं हैं, तो यह PPF Extension Without Contribution के रूप में खुद-ब-खुद बढ़ता रहता है. इसके लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं होती. आप चाहे तो इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं या जमा रहकर उस पर सालाना ब्याज कमा सकते हैं.

आइए आंकड़ों से समझें. PPF में अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना निवेश किया जा सकता है. यदि आप 15 साल तक यही राशि निवेश करते हैं, तो कुल निवेश ₹22,50,000 होगा. मौजूदा ब्याज दर 7.1% के अनुसार इस पर लगभग ₹18,18,209 का ब्याज मिलेगा. ऐसे में मैच्योरिटी पर आपका कुल फंड ₹40,68,209 तक पहुंच जाएगा.