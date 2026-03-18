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24 मार्च को खुलेगा ₹1,100 करोड़ का IPO, निवेश से पहले जान लें प्राइस बैंड और जरूरी तारीखें

नई दिल्ली: पावर सॉल्यूशन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पावरिका लिमिटेड (Powerica Limited) ने अपने बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की तारीखों और मूल्य दायरे (Price Band) की घोषणा कर दी है. कंपनी का 1,100 करोड़ रुपये का आईपीओ निवेश के लिए मंगलवार, 24 मार्च 2026 को खुलेगा. कंपनी ने इस निर्गम के लिए 375-395 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है.

आईपीओ का ढांचा और महत्वपूर्ण तिथियां

कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह आईपीओ 27 मार्च को बंद होगा. हालांकि, बड़े (एंकर) निवेशकों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया एक दिन पहले यानी 23 मार्च को ही शुरू हो जाएगी. इस 1,100 करोड़ रुपये के आईपीओ में 700 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 400 करोड़ रुपये के शेयर मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बिक्री पेशकश (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे.

योग्य निवेशकों को आवंटन के बाद, पावरिका के शेयरों की लिस्टिंग 2 अप्रैल को प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों (BSE और NSE) पर होने की उम्मीद है.

पूंजी का उपयोग और ऋण प्रबंधन

पावरिका लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि आईपीओ से प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि में से लगभग 525 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी के मौजूदा कर्ज को चुकाने या कम करने के लिए किया जाएगा. शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और भविष्य की विस्तार योजनाओं के लिए किया जाएगा. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कर्ज कम करने के इस कदम से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी और ब्याज लागत में कमी आएगी.