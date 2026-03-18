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24 मार्च को खुलेगा ₹1,100 करोड़ का IPO, निवेश से पहले जान लें प्राइस बैंड और जरूरी तारीखें

पावरिका का ₹1,100 करोड़ का आईपीओ 24 मार्च को खुलेगा. ₹375-395 प्राइस बैंड वाले इस इश्यू का लक्ष्य कर्ज चुकाना और विस्तार करना है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 1:38 PM IST

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नई दिल्ली: पावर सॉल्यूशन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पावरिका लिमिटेड (Powerica Limited) ने अपने बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की तारीखों और मूल्य दायरे (Price Band) की घोषणा कर दी है. कंपनी का 1,100 करोड़ रुपये का आईपीओ निवेश के लिए मंगलवार, 24 मार्च 2026 को खुलेगा. कंपनी ने इस निर्गम के लिए 375-395 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है.

आईपीओ का ढांचा और महत्वपूर्ण तिथियां
कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह आईपीओ 27 मार्च को बंद होगा. हालांकि, बड़े (एंकर) निवेशकों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया एक दिन पहले यानी 23 मार्च को ही शुरू हो जाएगी. इस 1,100 करोड़ रुपये के आईपीओ में 700 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 400 करोड़ रुपये के शेयर मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बिक्री पेशकश (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे.

योग्य निवेशकों को आवंटन के बाद, पावरिका के शेयरों की लिस्टिंग 2 अप्रैल को प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों (BSE और NSE) पर होने की उम्मीद है.

पूंजी का उपयोग और ऋण प्रबंधन
पावरिका लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि आईपीओ से प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि में से लगभग 525 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी के मौजूदा कर्ज को चुकाने या कम करने के लिए किया जाएगा. शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और भविष्य की विस्तार योजनाओं के लिए किया जाएगा. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कर्ज कम करने के इस कदम से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी और ब्याज लागत में कमी आएगी.

दूसरा प्रयास और कंपनी का प्रोफाइल
दिलचस्प बात यह है कि पावरिका का सार्वजनिक होने का यह दूसरा प्रयास है. इससे पहले 2019 में भी कंपनी ने सेबी (SEBI) के पास मसौदा दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन बाजार की स्थितियों के कारण तब इस योजना को टाल दिया गया था.

पावरिका लिमिटेड एक एकीकृत पावर सॉल्यूशंस प्रदाता है. कंपनी विशेष रूप से डीजल जनरेटर सेट (DG Sets), मध्यम गति के बड़े जनरेटर (MSLG) और उनसे जुड़ी सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है. उद्योगों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निर्बाध बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी की बाजार में मजबूत पकड़ मानी जाती है.

रिटेल निवेशकों के लिए मौका
खुदरा निवेशकों के लिए लॉट साइज और आरक्षण के नियमों के तहत आवेदन करने का मौका होगा. इस आईपीओ का 35% हिस्सा व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है. बिजली समाधान क्षेत्र में कंपनी के अनुभव और ऋण मुक्त होने की दिशा में इसके कदम को देखते हुए बाजार विश्लेषक इस पर करीब से नजर रख रहे हैं.

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