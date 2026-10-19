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डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने किया 60 दिनों के बोनस का एलान, खाते में आएंगे इतने रुपये

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: दीपावली और त्योहारों के इस पावन सीजन में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डाक विभाग ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए सालाना बोनस की घोषणा कर दी है. सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के घरों में खुशियों की लहर दौड़ गई है. विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के मुताबिक, योग्य कर्मचारियों को इस साल 60 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाएगा.

किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ?

डाक विभाग द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस बोनस का लाभ विभाग के कई अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा. पात्रता सूची में शामिल मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं

नियमित विभागीय कर्मचारी: इसके तहत मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), ग्रुप 'सी' के कर्मचारी और गैर-राजपत्रित ग्रुप 'बी' के कर्मचारी शामिल हैं.

इसके तहत मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), ग्रुप 'सी' के कर्मचारी और गैर-राजपत्रित ग्रुप 'बी' के कर्मचारी शामिल हैं. ग्रामीण डाक सेवक: पूरे साल ड्यूटी पर रहने वाले नियमित ग्रामीण डाक सेवकों को भी इस बोनस का लाभ 'अनुग्रह राशि' के रूप में दिया जाएगा.

पूरे साल ड्यूटी पर रहने वाले नियमित ग्रामीण डाक सेवकों को भी इस बोनस का लाभ 'अनुग्रह राशि' के रूप में दिया जाएगा. कैजुअल लेबर: विभाग में काम कर रहे फुल-टाइम कैजुअल वर्कर्स और अस्थायी दर्जा प्राप्त श्रमिकों को भी 'एड-हॉक' बोनस का भुगतान किया जाएगा. खास बात: यदि कोई कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुआ है, जिसने इस्तीफा दिया है, सेवा छोड़ी है या विभाग के भीतर या बाहर प्रतिनियुक्ति पर गया है, तो वह भी इस बोनस का हकदार होगा. कैसे होगी बोनस की गणना?

डाक विभाग ने साफ किया है कि बोनस की गणना के लिए एक सैलरी सीलिंग तय की गई है. बोनस के उद्देश्य से अधिकतम मासिक वेतन की सीमा ₹7,000 तय की गई है. इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन और भत्ते मिलाकर ₹7,000 से अधिक भी हैं, तो भी बोनस की गणना केवल ₹7,000 को आधार मानकर ही की जाएगी. बोनस निकालने का आसान फॉर्मूला: चूंकि ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी ₹7,000 से ज्यादा होती है, इसलिए अधिकतम बोनस इस तरह निकलेगा 7,000 X 60 = 4,20,000

4,20,000 ÷ 30.4 = ₹13,816 इस फॉर्मूले के आधार पर यदि गणना की जाए, तो एक नियमित कर्मचारी को मिलने वाली अधिकतम बोनस राशि ₹13,816 तक होगी. सैलरी में कौन-कौन से भत्ते जोड़े जाएंगे?

नियमित विभागीय कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना करते समय उनके मासिक वेतन में निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाएगा बेसिक पे

महंगाई भत्ता

एसबी भत्ता

ड्यूटी भत्ता

ट्रेनिंग संस्थानों में तैनात स्टाफ के लिए ट्रेनिंग भत्ता