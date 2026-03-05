ETV Bharat / business

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का कमाल, ₹2 लाख के निवेश पर पाएं ₹90,000 सिर्फ ब्याज, सरकार दे रही है गारंटी

नई दिल्ली: अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और उस पर बेहतर रिटर्न पाने की चाहत हर किसी की होती है. बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जब बात बिना किसी जोखिम और गारंटीड रिटर्न की आती है, तो भारतीय डाकघर की बचत योजनाएं सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं. ऐसी ही एक लोकप्रिय योजना है— पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम. इस स्कीम में निवेश करने पर आप महज 5 साल में सिर्फ ब्याज से ही मोटी कमाई कर सकते हैं.

7.5% की जोरदार ब्याज दर

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम बिल्कुल बैंक एफडी (FD) की तरह काम करती है. इसमें सरकार की ओर से आकर्षक ब्याज दरें ऑफर की जा रही हैं. वर्तमान में, यदि आप 5 साल की अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो सरकार आपको 7.5 फीसदी की दर से वार्षिक ब्याज देती है. यह दर कई बड़े बैंकों की सावधि जमा दरों से बेहतर है.

निवेश का गणित: ₹2 लाख बनेंगे ₹2.90 लाख

आइए समझते हैं कि इस स्कीम में आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है. मान लीजिए आपने 5 साल के लिए ₹2,00,000 का निवेश किया. 7.5% की ब्याज दर के साथ, 5 साल बाद आपकी कुल मैच्योरिटी राशि ₹2,89,990 होगी. यानी आपको बिना कुछ किए सिर्फ ब्याज के रूप में ₹89,990 की शुद्ध कमाई होगी.

इसी तरह, यदि आप निवेश की राशि बढ़ाकर ₹5,00,000 करते हैं, तो 5 साल बाद आपको ₹2,24,974 सिर्फ ब्याज मिलेगा और आपका कुल फंड ₹7,24,974 हो जाएगा.