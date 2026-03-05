ETV Bharat / business

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का कमाल, ₹2 लाख के निवेश पर पाएं ₹90,000 सिर्फ ब्याज, सरकार दे रही है गारंटी

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम बैंक एफडी की तरह काम करती है. इसमें सरकार की ओर से आकर्षक ब्याज दरें ऑफर की जा रही हैं.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 5:26 PM IST

नई दिल्ली: अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और उस पर बेहतर रिटर्न पाने की चाहत हर किसी की होती है. बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जब बात बिना किसी जोखिम और गारंटीड रिटर्न की आती है, तो भारतीय डाकघर की बचत योजनाएं सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं. ऐसी ही एक लोकप्रिय योजना है— पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम. इस स्कीम में निवेश करने पर आप महज 5 साल में सिर्फ ब्याज से ही मोटी कमाई कर सकते हैं.

7.5% की जोरदार ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम बिल्कुल बैंक एफडी (FD) की तरह काम करती है. इसमें सरकार की ओर से आकर्षक ब्याज दरें ऑफर की जा रही हैं. वर्तमान में, यदि आप 5 साल की अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो सरकार आपको 7.5 फीसदी की दर से वार्षिक ब्याज देती है. यह दर कई बड़े बैंकों की सावधि जमा दरों से बेहतर है.

निवेश का गणित: ₹2 लाख बनेंगे ₹2.90 लाख
आइए समझते हैं कि इस स्कीम में आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है. मान लीजिए आपने 5 साल के लिए ₹2,00,000 का निवेश किया. 7.5% की ब्याज दर के साथ, 5 साल बाद आपकी कुल मैच्योरिटी राशि ₹2,89,990 होगी. यानी आपको बिना कुछ किए सिर्फ ब्याज के रूप में ₹89,990 की शुद्ध कमाई होगी.

इसी तरह, यदि आप निवेश की राशि बढ़ाकर ₹5,00,000 करते हैं, तो 5 साल बाद आपको ₹2,24,974 सिर्फ ब्याज मिलेगा और आपका कुल फंड ₹7,24,974 हो जाएगा.

अलग-अलग अवधि के लिए विकल्प
सरकार इस स्कीम में अलग-अलग समय सीमा के लिए निवेश की सुविधा देती है.

  • 1 साल के लिए: 6.9% ब्याज
  • 2 साल के लिए: 7.0% ब्याज
  • 3 साल के लिए: 7.0% ब्याज
  • 5 साल के लिए: 7.5% ब्याज (सबसे लोकप्रिय विकल्प)

टैक्स में छूट और अन्य फायदे
इस सरकारी स्कीम की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली टैक्स छूट है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, 5 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आप ₹1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.

इस खाते को मात्र ₹1,000 से शुरू किया जा सकता है और निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. आप इसे सिंगल या जॉइंट अकाउंट के रूप में भी खोल सकते हैं. सुरक्षा, टैक्स बचत और शानदार रिटर्न का यह संगम इसे मध्यम वर्ग के लिए निवेश का बेहतरीन विकल्प बनाता है.

