इस सरकारी स्कीम से घर बैठे हर महीने होगी 61000 रुपए की कमाई... जाने डिटेल

यह एक पोस्ट ऑफिस स्कीम है जो न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि टैक्स में भी छूट देती है, आइए इपूरी डिटेल समझते हैं...

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 3:39 PM IST

हैदराबाद: सरकारी पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) योजना एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, जो लंबे समय में आपके लिए करोड़पति बनने का अवसर दे सकती है. इस योजना के तहत नियमित निवेश करने से आप 25 वर्षों में 1.03 करोड़ रुपये तक का पूंजी संचय कर सकते हैं. इसके साथ ही इस राशि से आपको सालाना 7.1% ब्याज मिलेगा, यानी लगभग 61,000 रुपये मासिक.

PPF योजना में निवेश करने वालों के लिए “15+5+5” रणनीति अपनाना फायदेमंद माना जाता है. इसका मतलब है कि मूल रूप से योजना की अवधि 15 वर्ष है, लेकिन आप इसे 5-5 साल और बढ़ा सकते हैं, यानी कुल निवेश अवधि 25 वर्ष तक हो सकती है. इस योजना के तहत निवेश करने वाले भारतीय नागरिक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ भी उठा सकते हैं.

आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं. यदि आप पहले 15 वर्षों तक हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो कुल निवेश 22.5 लाख रुपये होगा और ब्याज के रूप में लगभग 18.18 लाख रुपये जोड़ जाएंगे. यदि आप इस राशि को अगले 5 वर्षों तक उसी खाते में रखते हैं, तो 20 वर्ष के बाद कुल राशि लगभग 57.32 लाख रुपये होगी, जिसमें 16.64 लाख रुपये ब्याज के रूप में जुड़ेंगे.

25 वर्षों के बाद कुल राशि 80.77 लाख रुपये हो जाएगी, जिसमें 23.45 लाख रुपये अतिरिक्त बचत के रूप में होंगे. यदि आप इस योजना में अगले 10 वर्षों तक 1.5 लाख रुपये सालाना जोड़ते हैं, तो कुल राशि 1.03 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.

इस राशि पर सालाना 7.1% ब्याज मिलने पर आप लगभग 7.31 लाख रुपये प्रतिवर्ष कमा सकते हैं, यानी करीब 60,941 रुपये प्रतिमाह. इसके बाद भी आप PPF खाते को चालू रख सकते हैं और ब्याज अर्जित कर सकते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और कर लाभकारी निवेश का बेहतरीन विकल्प है. निवेशक नियमित रूप से योगदान देकर भविष्य में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले सर्टिफाइड इनवेस्‍टमेंट एडवायजर से परामर्श कर लें, आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए ETV भारत जिम्मेदार नहीं होगा.
