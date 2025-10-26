ETV Bharat / business

पोस्ट ऑफिस की इस धांसू स्कीम से मिलेगा जोरदार रिटर्न, हर महीने हजारों की कमाई पक्की

हैदराबाद : कोई भी व्यक्ति रिटायर होने के बाद या फिर बिना किसी जोखिम के प्रतिमाह एक निश्चित इनकम पाना चाहता है, तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) एक बेहतरीन विकल्प है. इतना ही नहीं इस स्कीम में आपको वार्षिक 7.4 फीसदी गांरटीड ब्याज दर मिलने के साथ ही आपका रुपया पूर्णत: सुरक्षित रहता है. क्योंकि यह केंद्र सरकार की छोटी बचत का हिस्सा है.

बता दें कि सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है. इस तरह अभी भी आपको इस स्कीम के तहत 7.4 फीसदी का रिटर्न मिलेगा. इसमें एक बार निवेश करने पर आपको पांच साल तक प्रतिमाह निश्चित आय मिलती रहेगी.

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम (POMIS) वह स्कीम है जिसके तहत आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के बाद उससे मिलने वाला ब्याज हर माह आपके खाते में अपने आप जाता है. हालांकि यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सही है जिनको हर माह पेंशन जैसी निश्चित आय चाहिए और जिसको वे बिना किसी रिस्क के निवेश करना चाहते हैं.

पीओएमआईएस की विशेषता