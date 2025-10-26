पोस्ट ऑफिस की इस धांसू स्कीम से मिलेगा जोरदार रिटर्न, हर महीने हजारों की कमाई पक्की
पोस्ट ऑफिस मासिक इनकम स्कीम में निवेश कर हर महीने पक्की आमदनी पाएं.
Published : October 26, 2025 at 2:54 PM IST
हैदराबाद : कोई भी व्यक्ति रिटायर होने के बाद या फिर बिना किसी जोखिम के प्रतिमाह एक निश्चित इनकम पाना चाहता है, तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) एक बेहतरीन विकल्प है. इतना ही नहीं इस स्कीम में आपको वार्षिक 7.4 फीसदी गांरटीड ब्याज दर मिलने के साथ ही आपका रुपया पूर्णत: सुरक्षित रहता है. क्योंकि यह केंद्र सरकार की छोटी बचत का हिस्सा है.
बता दें कि सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है. इस तरह अभी भी आपको इस स्कीम के तहत 7.4 फीसदी का रिटर्न मिलेगा. इसमें एक बार निवेश करने पर आपको पांच साल तक प्रतिमाह निश्चित आय मिलती रहेगी.
पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम (POMIS) वह स्कीम है जिसके तहत आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के बाद उससे मिलने वाला ब्याज हर माह आपके खाते में अपने आप जाता है. हालांकि यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सही है जिनको हर माह पेंशन जैसी निश्चित आय चाहिए और जिसको वे बिना किसी रिस्क के निवेश करना चाहते हैं.
पीओएमआईएस की विशेषता
- ब्याज दर-7.4 फीसदी वार्षिक (हर महीने ब्याज भुगतान)
- सुरक्षा-निवेश पूरी तरह सुरक्षित (सरकार की गारंटी)
- अवधि-5 वर्ष (मियाद पूरी होने पर पूरा पैसा वापस होता है)
- कमाई-हर माह तय राशि मिलेगी, पेंशन जैसी स्थिर आय
कितनी होगी हर महीने की कमाई?
- मान लें आप 9 लाख रुपये इस स्कीम में जमा करते हैं
- सालाना ब्याज: 9,00,000 रुपये × 7.4 फीसदी = 66,600 रुपये
इसे 12 महीनों में बांटा जाए तो: 5,550 रुपये प्रति माह
- यह रकम पूरा 5 साल हर माह मिलती रहेगी
- इसी तरह, यदि आप 15 लाख रुपये जमा करते हैं
- सालाना ब्याज: 1,11,000 रुपये
मासिक आमदनी: 9,250 रुपये प्रति माह
कैसे खोलें POMIS खाता?
- इसके लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं.
- एक बचत खाता खुला होना जरूरी है.
- आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ होना चाहिए.
- नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट फॉर्म भरें.
- निवेश की राशि कैश या चेक से जमा करें.
(नोट: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, निवेश के लिए वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव लें)
