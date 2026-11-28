बिना जोखिम शानदार रिटर्न: पोस्ट ऑफिस की इस सुपरहिट योजना में करें एकमुश्त निवेश, 5 साल तक हर महीने होगी कमाई
यह स्कीम खासतौर पर रिटायर्ड कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और उन परिवारों के लिए बेहद उपयोगी है.
Published : November 28, 2026 at 12:14 PM IST
हैदराबाद: बिना किसी शेयर बाजार के जोखिम के हर महीने एक निश्चित और सुरक्षित आमदनी की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है. भारत सरकार द्वारा समर्थित इस छोटी बचत योजना पर अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर मिल रही है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एकमुश्त निवेश करने के बाद अगले ही महीने से आपके खाते में नियमित आय शुरू हो जाती है.
5 लाख के निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न?
यदि कोई निवेशक इस स्कीम में एकमुश्त 5 लाख रुपये जमा करता है, तो 7.4% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से उसे सालाना 37,000 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा. इस राशि को 12 महीनों में बांटने पर निवेशक को हर महीने लगभग 3,083 रुपये की सीधा आय होगी. यह मासिक भुगतान पूरे 5 साल तक लगातार मिलता रहेगा.
5 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर निवेशक को कुल 1,85,000 रुपये केवल ब्याज के रूप में मिल चुके होंगे, जबकि उसकी मूल राशि यानी 5 लाख रुपये पूरी तरह सुरक्षित वापस मिल जाएगी. इस तरह कुल मिलाकर निवेशक के हाथ में 6.85 लाख रुपये की राशि आएगी.
निवेश की सीमा और नियम
पोस्ट ऑफिस की इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये से खाता खोला जा सकता है. अधिकतम निवेश की बात करें तो सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट (अधिकतम तीन वयस्क) में 15 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. इस योजना की लॉक-इन अवधि 5 वर्ष है.
समय से पहले निकासी की शर्तें
योजना के नियमों के अनुसार, खाता खुलने के पहले एक साल के भीतर पैसा नहीं निकाला जा सकता. यदि आप 1 से 3 साल के बीच खाता बंद करते हैं, तो जमा राशि में से 2 प्रतिशत पेनल्टी काटी जाती है. वहीं, 3 से 5 साल के बीच खाता बंद करने पर 1 प्रतिशत की कटौती होती है.
किनके लिए सबसे फायदेमंद?
यह स्कीम खासतौर पर रिटायर्ड कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और उन परिवारों के लिए बेहद उपयोगी है जो अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए घर के मासिक खर्चों के लिए एक स्थायी साइड इनकम चाहते हैं. हालांकि, निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस स्कीम से होने वाली ब्याज आय पर टैक्स लगता है और इसमें आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता. खाता खुलवाने के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन किया जा सकता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है; किसी भी योजना में निवेश करने से पहले आधिकारिक नियमों की जांच करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें.
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