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बिना जोखिम शानदार रिटर्न: पोस्ट ऑफिस की इस सुपरहिट योजना में करें एकमुश्त निवेश, 5 साल तक हर महीने होगी कमाई

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: बिना किसी शेयर बाजार के जोखिम के हर महीने एक निश्चित और सुरक्षित आमदनी की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है. भारत सरकार द्वारा समर्थित इस छोटी बचत योजना पर अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर मिल रही है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एकमुश्त निवेश करने के बाद अगले ही महीने से आपके खाते में नियमित आय शुरू हो जाती है.

5 लाख के निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न?

यदि कोई निवेशक इस स्कीम में एकमुश्त 5 लाख रुपये जमा करता है, तो 7.4% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से उसे सालाना 37,000 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा. इस राशि को 12 महीनों में बांटने पर निवेशक को हर महीने लगभग 3,083 रुपये की सीधा आय होगी. यह मासिक भुगतान पूरे 5 साल तक लगातार मिलता रहेगा.

5 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर निवेशक को कुल 1,85,000 रुपये केवल ब्याज के रूप में मिल चुके होंगे, जबकि उसकी मूल राशि यानी 5 लाख रुपये पूरी तरह सुरक्षित वापस मिल जाएगी. इस तरह कुल मिलाकर निवेशक के हाथ में 6.85 लाख रुपये की राशि आएगी. निवेश की सीमा और नियम

पोस्ट ऑफिस की इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये से खाता खोला जा सकता है. अधिकतम निवेश की बात करें तो सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट (अधिकतम तीन वयस्क) में 15 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. इस योजना की लॉक-इन अवधि 5 वर्ष है.