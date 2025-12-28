ETV Bharat / business

भारत बना निवेशकों की पसंद, नए व्यापार समझौतों से अगले साल FDI को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली: बड़े निवेश प्रस्तावों की घोषणाओं, व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बेहतर बनाने के प्रयासों और नए व्यापार समझौतों के चलते अगले साल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में मजबूत वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस वर्ष एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं. इन बैठकों में निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विदेशी निवेशकों की चिंताओं को दूर करने पर खास फोकस किया गया.

प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास

नवंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को तेज, सुगम और अधिक कुशल बनाने पर परामर्श किया. सरकार ने निवेशक अनुकूल नीतियों को लागू किया है और कई नियामक प्रक्रियाओं में सुधार किया गया है. अनुपालन से जुड़े बोझ को कम करने, उद्योग से संबंधित छोटी-मोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदम उठाए गए हैं. इन सुधारों से निवेश पर बेहतर रिटर्न और भरोसेमंद माहौल बना है, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विदेशी निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित कर रहा है.

रिकॉर्ड स्तर पर एफडीआई प्रवाह

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद 2024-25 में भारत में कुल एफडीआई रिकॉर्ड 80.5 अरब डॉलर से अधिक रहा. जनवरी से अक्तूबर 2025 के दौरान यह आंकड़ा 60 अरब डॉलर को पार कर चुका है और मार्च के अंत तक इसके 80.62 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है. सरकार के अनुसार, पिछले 11 वर्षों में किए गए नीतिगत सुधारों के कारण भारत निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है.

व्यापार समझौतों से मिलेगा समर्थन

भारत चार देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते पर भी भरोसा कर रहा है. इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है. इसके अलावा, न्यूजीलैंड ने भी भारत के साथ व्यापार समझौते के तहत 20 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है, जिसे 2026 में लागू किया जाना है.