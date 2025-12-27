पंजाब नेशनल बैंक में एक और बड़ा लोन फ्रॉड, 2434 करोड़ रुपये का घोटाला
PNB ने RBI को SREI समूह के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े ₹2,434 करोड़ के लोन फ्रॉड की सूचना दी, पूरी राशि पर 100% प्रावधान किया.
Published : December 27, 2025 at 10:22 AM IST
हैदराबाद: सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में एक बार फिर बड़े लोन फ्रॉड का मामला सामने आया है. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े करीब 2,434 करोड़ रुपये के लोन को फ्रॉड के रूप में रिपोर्ट किया गया है. यह खुलासा शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को बाजार बंद होने के बाद की गई रेगुलेटरी फाइलिंग में हुआ.
किन कंपनियों से जुड़ा है मामला
PNB के अनुसार, SEFL से संबंधित फ्रॉड की राशि 1,240.94 करोड़ रुपये है, जबकि SIFL से जुड़ा फ्रॉड 1,193.06 करोड़ रुपये का है. बैंक ने स्पष्ट किया कि दोनों मामलों में बकाया पूरी रकम के लिए पहले ही 100 प्रतिशत प्रोविजन कर लिया गया है. इससे यह संकेत मिलता है कि बैंक ने संभावित नुकसान को पहले ही अपनी बैलेंस शीट में शामिल कर लिया था.
IBC के तहत हुआ था समाधान
SREI समूह की इन दोनों कंपनियों पर कुल मिलाकर लगभग 32,700 करोड़ रुपये का वित्तीय कर्ज था. लगातार वित्तीय संकट और कुप्रबंधन के आरोपों के बाद इन कंपनियों के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत कार्यवाही शुरू की गई. दिसंबर 2023 में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने इन कंपनियों का अधिग्रहण किया था.
RBI ने हटाया था बोर्ड
अक्टूबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कथित कुप्रबंधन के चलते SIFL और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SEFL के बोर्ड को भंग कर दिया था. उस समय कोलकाता की कनोरिया फैमिली इन दोनों कंपनियों का नियंत्रण संभाल रही थी. इसके बाद RBI की निगरानी में इन कंपनियों के खिलाफ समाधान प्रक्रिया शुरू की गई.
शेयर बाजार पर सीमित असर
फ्रॉड की यह जानकारी बाजार बंद होने के बाद सामने आई, इसलिए शेयर बाजार पर इसका तत्काल बड़ा असर नहीं दिखा. शुक्रवार को PNB के शेयर बीएसई पर 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 120.35 रुपये पर बंद हुए.
NPA में सुधार के संकेत
PNB ने 15 दिसंबर को एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है. बेहतर रिकवरी, खातों के अपग्रेडेशन और नए स्लिपेज में कमी के चलते बैंक के ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) सितंबर 2024 के अंत में 47,582 करोड़ रुपये से घटकर सितंबर 2025 के अंत तक 40,343 करोड़ रुपये रह गए हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि बैंक ने पहले ही पूरा प्रोविजन कर लिया है, इसलिए इस फ्रॉड का PNB की वित्तीय स्थिति पर दीर्घकालिक असर सीमित रह सकता है. हालांकि, बार-बार सामने आ रहे ऐसे मामलों से बैंकिंग सेक्टर की निगरानी और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं.
