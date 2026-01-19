ETV Bharat / business

PNB का मुनाफा 13% बढ़ा, तीसरी तिमाही में ₹5,100 करोड़ का शुद्ध लाभ

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 5,100 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 4,508 करोड़ रुपये था. खराब ऋणों में कमी और बेहतर वसूली के चलते यह अब तक का पीएनबी का सर्वाधिक तिमाही लाभ है.

पीएनबी के एमडी एवं सीईओ अशोक चंद्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैंक का लक्ष्य आगे हर तिमाही में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा हासिल करना है. नियामक फाइलिंग के अनुसार, बैंक की कुल आय बढ़कर 37,253 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 34,752 करोड़ रुपये थी. वहीं, ब्याज आय भी बढ़कर 32,231 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष 31,340 करोड़ रुपये थी.

हालांकि, शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में 4.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 11,032 करोड़ रुपये से घटकर 10,533 करोड़ रुपये रह गई. इसके बावजूद बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर 7,481 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 6,621 करोड़ रुपये था.

एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर पीएनबी का प्रदर्शन मजबूत रहा. सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात घटकर 3.19 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 4.09 प्रतिशत था. इसी तरह शुद्ध एनपीए भी 0.41 प्रतिशत से घटकर 0.32 प्रतिशत हो गया. हालांकि, बैंक ने खराब ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ाकर 1,341 करोड़ रुपये कर दिया, जो पिछले साल 318 करोड़ रुपये था. चंद्रा ने स्पष्ट किया कि इसमें से 955 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मानदंडों के तहत किया गया है, जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे.