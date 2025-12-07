ETV Bharat / business

Home Loan हुआ सस्ता! इन सरकारी बैंकों ने घटाईं ब्याज दरें- जानिए डिटेल

हैदराबाद: सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने शनिवार, 6 दिसंबर को ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए अपनी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) में संशोधन की घोषणा की है. बैंक ने अपनी RLLR को 8.35 फीसदी से घटाकर 8.10 फीसदी कर दिया है. इसमें बेस प्राइम लेंडिंग स्प्रेड (BSP) सहित कुल 10 बेसिस पॉइंट की कटौती शामिल है. नई दरें 6 दिसंबर 2025 से लागू हो गई हैं. बैंक ने साथ ही स्पष्ट किया कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR) और बेस रेट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है.

PNB की इस कटौती से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो रेपो लिंक्ड ब्याज दर पर लोन ले रहे हैं, खासकर होम लोन और अन्य लंबी अवधि के कर्ज़ लेने वालों को इससे EMI के बोझ में कमी आएगी.

Indian Bank ने भी घटाया रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट

PNB के बाद इंडियन बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है. RBI द्वारा रेपो रेट में कमी के बाद बैंक ने अपने रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट (RLLR) को 8.20 फीसदी से घटाकर 7.95 फीसदी कर दिया है. यह नई दरें 6 दिसंबर से लागू हो गई हैं.

बैंक के अनुसार, यह संशोधन विशेष रूप से लंबी अवधि के कर्ज़ जैसे होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए फायदेमंद रहेगा. ब्याज दरों में कमी आने से ग्राहकों की मासिक EMI में उल्लेखनीय राहत मिलेगी और कर्ज़ लेना आसान होगा.