कोल इंडिया की सभी सब्सिडियरीज 2030 तक शेयर बाजार में लिस्ट होंगी, PMO ने निर्देश दिया

कोल इंडिया की सभी सब्सिडियरीज 2030 तक शेयर बाजार में लिस्ट होंगी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सभी 8 सब्सिडियरीज को 2030 तक शेयर बाजार में लिस्ट कराए. इसका उद्देश्य कंपनी की गवर्नेंस को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और एसेट मॉनेटाइजेशन के माध्यम से वैल्यू क्रिएट करना है. CIL का महत्व

कोल इंडिया लिमिटेड देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देती है. यह देश की प्रमुख कोयला उत्पादन कंपनी है और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. CIL नवंबर 2010 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी. इसका IPO 15,199.44 करोड़ रुपये का था और यह 15.28 गुना सब्सक्राइब हुआ था. वर्तमान में इसके शेयर की कीमत BSE पर 401.85 रुपये है और मार्केट कैप 2.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. सितंबर 2025 के अंत तक सरकार के पास 63.13 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. CIL की सब्सिडियरीज