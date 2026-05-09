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पीएमजीजीबीवाई, पीएमएसबीवाई ने 2015 से अब तक 25,160 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया: सीतारमण

सरकार ने कहा कि पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और अटल पेंशन योजना का उद्देश्य सस्ती वित्तीय सुरक्षा पहुंचाना है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (IANS)
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By PTI

Published : May 9, 2026 at 2:56 PM IST

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नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) ने अब तक करीब 25,160 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया है.

सीतारमण ने बताया कि पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक सस्ती वित्तीय सुरक्षा पहुंचाना है.

ये तीनों योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नौ मई 2015 को शुरू की गई थीं. वित्त मंत्री ने कहा कि ये प्रमुख योजनाएं बीमा और पेंशन क्षेत्र को व्यापक बनाने के साथ-साथ नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान कर दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने का काम कर रही हैं.

उन्होंने बताया कि पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत क्रमशः 27 करोड़, 58 करोड़ और 9 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं.

सीतारमण ने बताया कि पीएमजेजेबीवाई के तहत अब तक 10.7 लाख से अधिक परिवारों को 21,500 करोड़ रुपये से अधिक के दावे का भुगतान किया गया है, जबकि पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 1.84 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 3,660 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया है.

उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा योजनाओं के 11 वर्ष पूरे होने पर सभी हितधारकों, विशेषकर बैंक और बीमा कंपनियों के फील्ड स्तर के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए, जिनकी वजह से ये योजनाएं सफल हो सकी हैं.

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