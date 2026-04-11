ETV Bharat / business

खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार दे रही है ₹25 लाख तक का लोन, ऐसे करें अप्लाई

हैदराबाद: यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण कदम पीछे खींच रहे हैं, तो केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) योजना आपके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है. केंद्र सरकार द्वारा संचालित यह एक बेहद महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है. इसका मुख्य उद्देश्य देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाना है. इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार बैंकों के जरिए लोन उपलब्ध कराती है और साथ ही भारी सब्सिडी भी देती है, जिससे नए उद्यमियों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है.

क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम?

PMEGP (Prime Minister’s Employment Generation Programme) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है. यह पूरी योजना केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की देखरेख में काम करती है. यह कार्यक्रम नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है. इसका विशेष उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को अपने खुद के व्यवसाय स्थापित करने में पूरी मदद करना है.

कितनी मिलती है सरकारी सब्सिडी?

PMEGP योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की राशि आवेदक की श्रेणी और उसके कार्यक्षेत्र (लोकेशन) के आधार पर अलग-अलग तय की गई है:

सामान्य श्रेणी: यदि आवेदक शहरी क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करता है, तो उसे 15% सब्सिडी मिलती है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने पर 25% सब्सिडी दी जाती है.

विशेष श्रेणी: इस श्रेणी में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं. इन्हें शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक की भारी सब्सिडी का लाभ मिलता है.

योजना के तहत अधिकतम प्रोजेक्ट लागत

इस योजना के अंतर्गत व्यापार शुरू करने के लिए सरकार ने एक निश्चित अधिकतम सीमा तय की है:

विनिर्माण क्षेत्र: यदि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, तो इसके तहत अधिकतम ₹25 लाख तक का प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है.

सेवा क्षेत्र: यदि आप सर्विस सेक्टर से जुड़ा काम करना चाहते हैं, तो इसके तहत अधिकतम ₹10 लाख तक के प्रोजेक्ट की सीमा तय की गई है.