प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा, द्विपक्षीय व्यापार मजबूत करने पर फोकस
प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश पर चर्चा होने की उम्मीद है.
By ANI
Published : July 6, 2026 at 4:45 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर फोकस रहने की उम्मीद है. हालांकि, पिछले तीन वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार (Merchandise Trade) में गिरावट आई है.
रूबिक्स डेटा साइंसेज (Rubix Data Sciences) की ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार वित्तीय वर्ष 2023 में 38.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में 24.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया.
प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरे पिछले महीने नई दिल्ली में हुई 8वीं भारत-इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग के बाद हो रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन वर्षों में कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण निर्यात में गिरावट और आयात में नरमी है.
इंडोनेशिया को भारत का एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023 में USD 10 बिलियन था, जो घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में USD 4.5 बिलियन हो गया, जिसमें माइनस 23 प्रतिशत का CAGR रिकॉर्ड किया गया.
रिपोर्ट में कहा गया है, "इंडोनेशिया को भारत का सामान एक्सपोर्ट USD 10.0 बिलियन (FY2023) से घटकर USD 4.5 बिलियन (FY2026) हो गया, जो इस दौरान आधे से भी ज्यादा कम हो गया, और CAGR -23% रहा, जो लगातार एक्सपोर्ट में कमजोरी दिखाता है."
इंडोनेशिया से आयात भी कम हुआ, जो वित्तीय वर्ष 2023 में USD 28.8 बिलियन था और घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में USD 20.3 बिलियन हो गया, यानी CAGR -11% रहा.
रिपोर्ट में आगे कहा गया, "इंडोनेशिया से आयात USD 28.8 बिलियन से घटकर USD 20.3 बिलियन हो गया, जिसमें -11% का CAGR रहा, जिससे पता चलता है कि आयात मांग भी कम हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड के मुकाबले इसकी रफ्तार कम है."
रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023 में USD 18.8 बिलियन से घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में USD 15.8 बिलियन हो गया. हालांकि असंतुलन अभी भी काफी है.
व्यापार में गिरावट के बावजूद, इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के खास आर्थिक भागीदार में से एक बना हुआ है. वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के कुल मर्चेंडाइज ट्रेड में ASEAN का हिस्सा लगभग 11 प्रतिशत था, और इंडोनेशिया इस समूह में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मर्चेंडाइज ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2026 में हुई जॉइंट कमीशन मीटिंग में व्यापार, समुद्री सुरक्षा, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण खनिज में सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया गया.
इसमें द्विपक्षीय व्यापार की बनावट में हुए बदलावों पर भी ध्यान दिया गया. इंडोनेशिया को भारत का एक्सपोर्ट अधिक अलग-अलग तरह का हो गया है, जिसमें रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हिस्सा कम हो गया है, जबकि फ्रोजन बीफ (Frozen Beef), ऑटो कंपोनेंट्स, मूंगफली और कच्चे तंबाकू का एक्सपोर्ट बढ़ गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का एक्सपोर्ट बास्केट धीरे-धीरे एनर्जी प्रोडक्ट्स से हटकर कृषि और औद्योगिक उत्पादों की ओर शिफ्ट हो रहा है.
आयात की बात करें तो, इंडोनेशिया से भारत के आयात में कोयला और पाम ऑयल का दबदबा बना रहा. रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा पाम ऑयल आपूर्तिकर्ता बना रहा, जो वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के पाम ऑयल आयात का लगभग 40 प्रतिशत था, जबकि धीरे-धीरे विविधीकरण के बावजूद आयात ज्यादातर कमोडिटी पर आधारित रहा.
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