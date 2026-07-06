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प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा, द्विपक्षीय व्यापार मजबूत करने पर फोकस

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर फोकस रहने की उम्मीद है. हालांकि, पिछले तीन वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार (Merchandise Trade) में गिरावट आई है.

रूबिक्स डेटा साइंसेज (Rubix Data Sciences) की ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार वित्तीय वर्ष 2023 में 38.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में 24.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया.

प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरे पिछले महीने नई दिल्ली में हुई 8वीं भारत-इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग के बाद हो रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन वर्षों में कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण निर्यात में गिरावट और आयात में नरमी है.

इंडोनेशिया को भारत का एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023 में USD 10 बिलियन था, जो घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में USD 4.5 बिलियन हो गया, जिसमें माइनस 23 प्रतिशत का CAGR रिकॉर्ड किया गया.

रिपोर्ट में कहा गया है, "इंडोनेशिया को भारत का सामान एक्सपोर्ट USD 10.0 बिलियन (FY2023) से घटकर USD 4.5 बिलियन (FY2026) हो गया, जो इस दौरान आधे से भी ज्यादा कम हो गया, और CAGR -23% रहा, जो लगातार एक्सपोर्ट में कमजोरी दिखाता है."

इंडोनेशिया से आयात भी कम हुआ, जो वित्तीय वर्ष 2023 में USD 28.8 बिलियन था और घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में USD 20.3 बिलियन हो गया, यानी CAGR -11% रहा.

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "इंडोनेशिया से आयात USD 28.8 बिलियन से घटकर USD 20.3 बिलियन हो गया, जिसमें -11% का CAGR रहा, जिससे पता चलता है कि आयात मांग भी कम हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड के मुकाबले इसकी रफ्तार कम है."