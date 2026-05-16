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India UAE Oil Deal: मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत की महा-डील, अब 70% बढ़ेगा तेल भंडार

अबू धाबी: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और समुद्री व्यापारिक मार्गों पर मंडराते संकट के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक कामयाबी हासिल की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की संक्षिप्त और अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई गेम-चेंजर समझौतों को अंतिम रूप दिया है. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस यात्रा के नतीजों की घोषणा करते हुए बताया कि यूएई अब भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) में 30 मिलियन (3 करोड़) बैरल कच्चे तेल का भंडारण करेगा.

ऊर्जा सुरक्षा में 70% तक का बंपर इजाफा

इस समझौते के तहत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) और भारतीय ऊर्जा कंपनियों के बीच सहमति बनी है. वर्तमान में भारत का रणनीतिक तेल भंडार लगभग 3.8 करोड़ बैरल है, जिसमें इस डील के बाद करीब 70 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. यह कदम संकट या युद्ध जैसी स्थिति में भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा. इसके साथ ही, देश में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित करने और दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति के लिए भी बड़े समझौते किए गए हैं.

₹41,000 करोड़ का भारी-भरकम निवेश

ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, आर्थिक मोर्चे पर भी भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर (लगभग 41,000 करोड़ रुपये) के नए निवेश प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत 'एमिरेट्स एनबीडी बैंक' भारत के आरबीएल बैंक (RBL Bank) में निवेश करेगा. वहीं, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) में और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) भारत की सरमा कैपिटल में भारी निवेश करेगी.