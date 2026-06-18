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आ गई पीएम किसान योजना की नई तारीख, किसानों के अकाउंट में आएंगे पैसे

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जून को पीएम-किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों को सीधे 18,880 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दौरे के दौरान यह राशि किसानों को जारी की जाएगी. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पश्चिम बंगाल में ही 45.35 लाख से अधिक किसानों को लगभग 907 करोड़ रुपये मिलेंगे. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य में इस योजना के तहत कुल वितरण 15,055 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा, जबकि 2019 में योजना शुरू होने के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर कुल वितरण 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक पर पहुंच जाएगा. चौहान ने कहा कि यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे छोटे एवं सीमांत किसानों की आय सुरक्षा मजबूत होगी. मोदी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमईबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) की भी शुरुआत करेंगे. इनका कुल बजट लगभग 12,200 करोड़ रुपये है.