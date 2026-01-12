ETV Bharat / business

सड़क दुर्घटना होने पर अब मिलेगा ₹1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज, PM मोदी की नई योजना तैयार

सांकेतिक फोटो ( canva )

हैदराबाद: आयुष्मान कार्ड, पीएम जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जैसी योजनाओं के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ी योजना लॉन्च करने वाले हैं. यह योजना सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के लिए राहत लेकर आएगी. योजना के तहत एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को तुरंत 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि यह योजना पूरे देश में लागू की जाएगी. इसका उद्देश्य समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने से होने वाली मौतों को कम करना है. इस योजना के लागू होने से न केवल घायल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आने की उम्मीद है. कैशलेस इलाज योजना की जानकारी

सड़क परिवहन मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिनों के भीतर घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज दिया जाता है. पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इसे 6 और राज्यों में बढ़ाया गया.