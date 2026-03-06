ETV Bharat / business

अब दुनिया को अनाज बेचेगा भारत, PM मोदी का कृषि क्षेत्र के लिए नया 'ग्लोबल' प्लान

कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ( X/@narendramodi )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक नए युग का आह्वान करते हुए कहा कि भारत के लिए अब 'निर्यात-उन्मुख कृषि उत्पादन' को बढ़ाने का सही समय आ गया है. बजट 2026-27 के बाद "कृषि और ग्रामीण परिवर्तन" विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होकर ही भारतीय किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं.

कृषि: अर्थव्यवस्था का रणनीतिक स्तंभ

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा के साथ आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, "दुनिया भर में कृषि उत्पादों की मांग बदल रही है. अब चर्चा केवल पारंपरिक खेती पर नहीं, बल्कि निर्यात आधारित खेती, फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण पर होनी चाहिए."

बजट 2026-27 के माध्यम से बड़े सुधार

पीएम मोदी ने बजट में किए गए सुधारों को रेखांकित करते हुए हितधारकों से कृषि को "उच्च-मूल्य" बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कृषि विशेषज्ञों, उद्योग जगत और किसानों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक मानकों, गुणवत्ता और ब्रांडिंग की कसौटी पर खरे उतर सकें.

प्रमुख फसलों और क्षेत्रों पर ध्यान

संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों की क्षमता का लाभ उठाने पर विशेष जोर दिया:

उच्च मूल्य वाली फसलें: काजू, नारियल, चंदन, कोको और अगरवुड जैसी फसलों को बढ़ावा देना, जिससे किसानों की आय में भारी वृद्धि हो सके.